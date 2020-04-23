Лохматый красавец вырывался из крепких объятий Петрова

Александр Петров снялся для обложки популярного глянцевого издания. Компанию звезде сериалов "Полицейский с Рублевки" и "Звоните ДиКаприо!" составил пушистый друг.

Актер обожает животных. Особенно знаменитости нравятся голубоглазые лайки и хаски. Любит Александр Петров котов, черепах, попугаев.

Как-то раз звезде сериала "Звоните ДиКаприо!" довелось работать в кадре с очень толстым котом. После съемок артист узнал, что его мохнатому партнеру за смену заплатили больше. От этого факта Петрову до сих пор немножко грустно. В микроблоге журнала GQ Александр признался, что работать с людьми сложнее, чем с животными.

Позже Александр Петров опубликовал в "Сторис" своего "Инстаграм" видеозапись с фотосессии. В кадре актер позирует вместе с белоснежным щенком самоедом. Лохматый красавец, судя по всему, не был поклонником звезды сериала "Звоните ДиКаприо!": он постоянно пытался вырваться из крепких объятий актера.

Со временем щенок привык к Александру Петрову. Как только съемки завершились, собака успокоилась. Вне площадки мохнатая модель с удовольствием сидела на руках у знаменитости и даже облизывала ему лицо.

Напомним, сериал "Звоните Ди Каприо!" вышел на экраны в 2018 году. Картину можно смотреть онлайн на видеоплатформе PREMIER.