Дети довели Пугачеву в день рождения до слез (видео)

В честь 71-летия близкие устроили для народной артистки яркий праздник. Максим Галкин поделился роликом с торжества в своем инстаграм-аккаунте.
Аллу Пугачеву на кухне ждал торт с зажженными свечами и дети с воздушными шарами и букетами цветов. Лиза и Гарри прочитали звездной маме вслух стихотворение с многочисленными пожеланиями, передает Пятый канал. Кроме того, сын и дочь певицы показали звезде свой рисунок. От таких теплых поздравлений Примадонна не смогла сдержать слез.
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