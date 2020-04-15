Дети довели Пугачеву в день рождения до слез (видео)

Алла Пугачева отметила праздник в семейном кругу. Двойняшки Лиза и Гарри трогательно поздравили звездную маму.

В честь 71-летия близкие устроили для народной артистки яркий праздник. Максим Галкин поделился роликом с торжества в своем инстаграм-аккаунте.



Аллу Пугачеву на кухне ждал торт с зажженными свечами и дети с воздушными шарами и букетами цветов. Лиза и Гарри прочитали звездной маме вслух стихотворение с многочисленными пожеланиями, передает Пятый канал. Кроме того, сын и дочь певицы показали звезде свой рисунок. От таких теплых поздравлений Примадонна не смогла сдержать слез.