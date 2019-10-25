биография

Легенда российской эстрады Алла Пугачева родилась 15 апреля 1949 года в Москве. Мать будущей звезды - Зинаида Архиповна Одегова работала в отделе кадров. Отец - Борис Михайлович Пугачев служил директором по сбыту на Талдомской обувной фабрике.

Еще до рождения Аллы ее родители потеряли первенца. Старший брат будущей звезды Геннадий умер через несколько месяцев после рождения. В 1950 году в семье Пугачевых появился третий ребенок – сын Евгений.

С ранних лет Алла проявляла способности к музыке. Педагоги твердили, что у девочки врожденный талант: отличный голос и слух. В пятилетнем возрасте малышку отправили учиться игре на фортепьяно в школу № 31 при музыкальном училище имени Ипполитова-Иванова. В этом же году состоялось первое серьезное выступление Пугачевой: она участвовала в большом концерте на сцене колонного зала Дома Союзов.

Окончив восемь классов общеобразовательной школы, артистка продолжила обучение в музыкальном училище имени Ипполитова-Иванова на дирижерско-хоровом отделении. Уже на втором курсе Алла записала свою первую песню «Робот» и отправилась на гастроли с Мосэстрадой. Так начала свой творческий путь великолепная артистка Алла Пугачева, последние новости о которой, вы можете узнать на сайте "Дни.ру".

карьера

С 1970 года Пугачева работала солисткой Московской областной филармонии. В 1974 году артистка вошла в состав группы «Веселые ребята». Создавать репертуар ансамблю помогал тогда еще начинающий поэт-песенник Илья Резник. Коллектив моментально обрел популярность.

Вместе с «Веселыми ребятами» певица участвовала в фестивале «Золотой Орфей» в Болгарии. Коллектив представил на суд зрителей песню «Арлекино», которая по сей день является визитной карточкой Примадонны.

«Смешить вас мне с годами все трудней,

Ведь я не шут у трона короля.

Я Гамлета в безумии страстей

Который год играю для себя.

Все кажется - вот маску я сниму,

И этот мир изменится со мной,

Но слез моих не видно никому,

Ну что ж, Арлекин я, видно, неплохой!

Ха-ха-ха, ха-ха-ха...» - отрывок из песни Пугачевой «Арлекино», музыка: Димитров Эмил, слова: Баркас Борис.

В 1976 году Алла Борисовна совершила свои первые самостоятельные гастроли, после чего Пугачеву признали, как отдельную исполнительницу. Уже через год после начала сольной карьеры звезда снялась в фильме «Женщина, которая поет». Картина была во многом автобиографична, поэтому зритель увидел в Алле не только певицу, но и женщину со сложной судьбой и ранимой душой. С этого момента поклонники стали интересоваться не только творчеством артистки, но и личной жизнью Аллы Пугачевой и последними новостями о ней.

«Серьезно говорю — я единственная звезда в России и в «совке». Такая у меня должность», - Алла Пугачева.

В 1978 году Примадонна выпустила свой первый сольный альбом «Зеркало души», который очень полюбился слушателям и даже переводился на несколько языков. Пластинка разошлась тиражом более семи миллионов экземпляров.

На сегодняшний день артистка выпустила 17 номерных альбомов, 34 сингла и 25 «компиляций» и сборников. Помимо России и стран бывшего СССР, пластинки Пугачевой выходили в Японии, Корее, Швеции, Финляндии, Германии, Польше, Чехословакии и Болгарии. Общий тираж дисков превысил 250 миллионов экземпляров.

Сольные студийные альбомы певицы:



«Зеркало души» (1977)

«Арлекино и другие» (1979)

«Поднимись над суетой» (1980)

«То ли еще будет» (1980)

«Как тревожен этот путь» (1982)

«Ах, как хочется жить» (1985)

«Алла Пугачева в Стокгольме» (1985)

«Счастья в личной жизни!» (1986)

«Пришла и говорю» (1987)

«Алла» (1990)

«Рождественские встречи-91» (1991)

«Рождественские встречи-91» (1992)

«Не делайте мне больно, господа» (1995)

«Да!» (1998)

«Речной трамвайчик» (2002)

«Живи спокойно, страна!» (2003)

«Приглашение на закат» (2008)





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Карьера Аллы Пугачевой ознаменована как всесоюзным, так и международным успехом на музыкальной сцене в странах Европы, Азии и Северной Америки (в частности США). Ныне она именуется Примадонной, королевой эстрады, главной певицей России. С 1976 года до начала 90-х по результатам опросов всесоюзных музыкальных хит-парадов неизменно признавалась лучшей певицей года. В зарубежной прессе 1970-1980 годов считалась звездой номер один советской эстрады, Soviet superstar.

В настоящее время артистка отошла от активной творческой деятельности, объявила о прекращении гастролей. Завершив карьеру, звезда не потеряла популярности у аудитории – последние новости об Алле Пугачевой ежедневно появляются на сайте "Дни.ру"

«С эстрады я не со слезами уйду, а радостно и весело», - Алла Пугачева.

Алла Пугачева – личная жизнь

Первым мужем Аллы Борисовны в 1969 году стал цирковой артист Миколас Орбакас. В этом браке у артистки появилась дочь Кристина Орбакайте.

В 1977 году певица вышла замуж во второй раз. Ее избранником стал кинорежиссер Александр Стефанович, союз с которым продлился четыре года. Позже, уже после развода, Примадонна называла этот брак фиктивным, якобы Александру нужна была прописка.

Следующим супругом звезды стал ее концертный директор Евгений Болдин. Пара оформила отношения в 1985 году. Сама Пугачева не раз говорила, что этот союз был формальным. По ее словам, печать в паспорте стояла только для того, чтобы не было проблем при заселении в гостиницу. Пугачева и Болдин были мужем и женой до 1993 года.

«Я три раза была замужем, и я всегда была счастлива. Несчастливы были мои мужья, потому что я приносила их в жертву сцене», – говорила после брака с Евгением Болдиным Пугачева.

Через год после развода звезда собралась замуж в четвертый раз. Ее избранником стал популярный певец Филипп Киркоров. Артисты прожили в браке 11 лет. Звезды развелись в 2005 году.

В конце 2011 года Примадонна вновь надела подвенечный наряд. Ее пятым мужем стал шоумен Максим Галкин. 18 сентября 2013 года при помощи суррогатной матери супруги стали родителями. у Аллы и Максима появились двойняшки – Елизавета и Гарри. Добавим, что старшая дочь Кристина подарила Примадонне троих внуков - Никиту Преснякова, Дени Байсарова и Клавдию Земцову. Последние новости о жизни Аллы Пугачевой и ее семьи читайте на сайте «Дни.ру».