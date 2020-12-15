"Все безголосые лезут на эстраду": Цымбалюк-Романовская запела после смерти Джигарханяна

В одном из интервью Виталина Цымбалюк-Романовская призналась, что смерть Армена Джигарханяна вдохновила ее на создание музыкальной работы. Накануне пианистка все-таки представила обещанный клип на песню "На краю земли", записанную вместе с актрисой Маргаритой Быстряковой.
Цымбалюк-Романовская призналась в подписчикам инстаграм-аккаунта, что давно планировала спеть с ней дуэтом. Пианистка очень рада, что смогла выпустить клип ко дню рождения композитора Владимира Быстрякова, который является одним из авторов представленной композиции.
Многие интернет-пользователи не оценили вокальные данные Виталины Цымбалюк-Романовской. По их мнению, пианистке следует усовершенствовать свои способности. "Все безголосые лезут на эстраду", "Слишком пафосно!", – написали зрители. Другие же, напротив, восхитились творению экс-супруги Армена Джигарханяна: "Очень сильно!", "Замечательный клип".
Популярные темы форума
Путин не вор
Наглость, высокомерие, тупость
Не встаёт! Помогите!!!
Когда хохлы кастрюли снимут?
Отвратительное
Залетела!!!
Психоанализ Клавы
Изменила будущему супругу
Трусы
В Алкашей вселяются черти