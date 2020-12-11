Объявлена сенсационная информация о новой жене Джигарханяна

14 ноября умер великий актер Армен Джигарханян. Ему было 85 лет. После его ухода стало появляться много противоречивой информации о последних днях его жизни. Как выяснилось, перед смертью Армен Борисович хотел заключить новый брак.

Брак Татьяны Власовой и актера Армена Джигарханяна просуществовал более 50 лет, но в 2015 году стало известно о расставании супругов. Это произошло из-за нового увлечения Арменом Борисовичем киевской пианисткой Виталиной Цымбалюк-Романовской, которая работала на тот момент в его театре.

После непродолжительных отношений и нового брака с Джигарханян развелся с Цымбалюк-Романовской. Актер вернулся к своей бывшей дене, и она простила его и приняла. Татьяна Власова призналась, что тема отношений с Виталиной в семье Джигарханяна не обсуждалась. Родные актера считают ее ошибкой на пути мэтра, рассказала Власова в эфире шоу "Пусть говорят".

Татьяна рассказала также, что в последние месяцы Армен Борисович чувствовал себя хорошо и был счастлив. Он даже хотел снова жениться на Власовой, но как-то не представился случай...

"В конце концов, мы столько лет были женаты, что могли пожить и в гражданском браке", – пришла к выводу Татьяна Власова.

Стоит отметить, что единственным законным наследником Армена Джигарханяна является его пасынок Степан. Татьяна Власова не намерена претендовать на имущество актера.

Что касается сплетен, которые сейчас появляются вокруг фигуры великого актера, Татьяна считает их просто чудовищными. Она не понимает, как нормальные люди могут такое говорить.