Виталина Цымбалюк-Романовская Украинская пианистка

Киркоров заговорил об окончании карьеры Тесты Невестка Наташи Королевой шокировала своим поступком Игры Сонник

Топ новостей недели

Обманула всех: всплыла жуткая правда о настоящей болезни Пугачевой – ногу не ломалаОбманула всех: всплыла жуткая правда о настоящей болезни Пугачевой – ногу не ломала Петросян с молодой женой срочно забрали детей и покинули странуПетросян с молодой женой срочно забрали детей и покинули страну Алсу ошарашила правдой о 10-летнем сыне от АбрамоваАлсу ошарашила правдой о 10-летнем сыне от Абрамова Назван знак зодиака, который может потерять абсолютно все в конце летаНазван знак зодиака, который может потерять абсолютно все в конце лета

Лента новостей

Среда 19 августа

00:56Ни в коем случае не делайте это 19 августа: суровые запреты в день Преображения Господнего и Яблочный Спас 17:24Онколог раскрыла, какие именно родинки превращаются в рак 16:03Анну Седокову поймали на гигантской махинации с 5 квартирами погибшего мужа 14:46"Кость напоминает кукурузную палочку": медики поставили суровый диагноз тяжелобольной Пугачевой 12:59Уже в эти выходные в музее-заповеднике "Архангельское" пройдет фестиваль "Джазовые сезоны" 12:44Сжигает жир и меняет гормоны: ученые раскрыли всю правду о неожиданных свойствах кофе 10:55"Он все-таки за меня заступился": Седокова слила предсмертное откровение погибшего мужа 09:32Любовь Успенская высказала горькое сожаление по поводу избранника дочери 00:03Найдете это под ногами – разбогатеете на всю жизнь: тайные ритуалы и суровые запреты судьбоносного дня 18 августа 17:31В Москве прошло 1-е заседание общественного штаба по наблюдению за выборами 17:05Гордый Лазарев поставил на место эпатажного Канье Уэста на глазах у всей России 16:58Собянин рассказал о новом уникальном комплексе с пищевым производством в ЗАО 14:17"Волшебник знает мои хотелки": молодая жена вытрясла миллионы из престарелого Петросяна 12:15Полуголая невестка Наташи Королевой устроила опасные игры на высоте на глазах у всех 10:49Редкое затмение в Европе обернулось массовой потерей зрения 09:33Разрыдавшийся Киркоров заговорил о завершении карьеры 00:53Тайный грех на Авдотью: какое невинное действие 17 августа пустит по миру даже богачей 18:14Психолог раскрыла роковую ошибку всех, кто возвращается из отпуска 15:28"Мы были изгнаны из рая": 75-летняя мать Артемия Лебедева обнажила семейную драму 12:49"Это не пластика, а болезнь!": Соседов с потрохами сдал скрываемый недуг увядающей Пугачевой 06:51Антон Ветровей: вот почему 16 августа категорически нельзя убираться в доме 17:47Онколог раскрыла жуткую правду об опасности загара 15:49Шок для ученых: раскрыта пугающая правда о том, как детские обиды предопределяют будущее человека 12:55Юная дочь Пересильд спровоцировала грандиозную травлю в актерской среде: Бессмысленно рассказывать про социальную несправедливость 06:15Фатальная ошибка Степанова дня: какое невинное действие 15 августа навлечет бедность и разрушит семью 20:43Новый корпус школы в Хорошево-Мневниках откроется 1 сентября – Собянин 18:28Мать покойного мужа Седоковой с потрохами сдала певицу перед судом 17:01Назван тайный приют увядающей певицы: куда на самом деле исчезла Тамара Гвердцители 15:17Убитая горем Татьяна Буланова заговорила о невосполнимой утрате 14:12Собянин рассказал о строительстве станции "Достоевская" Кольцевой линии метро 13:29Врачи раскрыли, как по пульсу на руке распознать первые признаки инсульта 13:18Мэр Москвы: 18 новых автобусных маршрутов запустят в ТиНАО 11:58Ученые раскрыли, кто богаче – совы или жаворонки 10:16"Деньги заканчиваются!": на какие условия пошла Пугачева ради былой роскоши 10:01Сердце в жару: что важно знать о сердце летом, давлении, ЭКГ и первых тревожных симптомах 09:43Собянин сообщил о ликвидации уже 12 БПЛА, летевших на Москву 09:37Эксперты "Перезвони сам" объяснили, как распознать звонок от лжеоператора связи 00:17Начало строгого Успенского поста и Медовый Спас: тайный ритуал 14 августа, который запустит мощный поток удачи 20:37"Японский белый", картуши и французские балконы: как обновляют дома разных эпох в Москве 19:42Гребной канал в Москве назван лучшей тренировочной базой для сборной России по зимнему плаванию 17:20Собянин: МЦД и МСД изменили транспортную доступность Тимирязевского района 17:04Разъяренная Сябитова высмеяла глупый ритуал и раскрыла суровую правду про богатых мужей 15:06Защитный панцирь Земли рухнул: ученые объявили о начале катастрофы в Арктике 14:26Губернатор Подмосковья проинспектировал стройку объекта в лицее в Ликино-Дулево 13:23Лепса застукали в пикантной позе с разведенной брюнеткой 13:03Собянин: Московский сервис "Банк технологий" объединил разработки со всей страны 11:48Собянин: Началось строительство ледового центра в районе Коммунарка 10:55Борющаяся с раком 4-й стадии Лерчек получила страшное известие от врачей 09:42В семье Ольги Бузовой произошло грандиозное событие 00:22Названо блюдо из репы, которое поможет привлечь финансы 13 августа в Евдокимов день

Виталина Цымбалюк-Романовская

Украинская пианистка
Виталина Цымбалюк-Романовская
  • Дата рождения: 8 декабря 1978
  • Место рождения: Киев, Украина
  • Знак зодиака: Стрелец
  • Рост: 178
  • Вес: 60
  • Размер груди: 2
  • Жена/Муж: бывшая жена Армена Джигарханяна
  • Дети: нет

Виталина Цымбалюк-Романовская – биография

Виталина родилась 8 декабря 1978 года в Киеве, в семье двух инженеров. Двойную фамилию унаследовала от прабабушки по материнской линии.

О ранней биографии Цымбалюк-Романовской известно немного. Отмечается, что родители отдали Виталину в музыкальную школу по классу фортепиано, которую та с успехом окончила. Это позволило ей поступить в Национальную музыкальную академию Украины им. П. И. Чайковского, а уже в 2001 году Цымбалюк-Романовская перебралась в Москву, чтобы поступить в академию имени Моисея Маймонида.

После окончания девушка осталась работать в той же академии преподавателем на факультете музыкальной культуры, что ознаменовало новый этап в биографии Цымбалюк-Романовской: любовь к классической музыке сблизила девушку с Джигарханяном.

Джигарханян и Цымбалюк-Романовская

Будущие супруги впервые встретились в 1994 году, когда народный артист Армен Борисович Джигарханян был с гастролями в Киеве. Виталина, как рьяная поклонница, купила билет на постановку с участием кумира, а после подкараулила его у служебного входа и взяла автограф.

С тех пор девушка думала только об артисте. Она читала все интервью, постоянно пересматривала фильмы с его участием и посещала все спектакли. Она и подумать не могла, что через много лет фамилии Джигарханян и Цымбалюк-Романовская будут вместе мелькать в новостных сводках.

В 2000 году Виталина смогла познакомится с Арменом Борисовичем поближе. Пианистка передала через подругу, которая работала в театре, записку народному артисту. После пожилой артист и молодая девушка встретились в гримерке за чашкой чая.

Уже тогда между Джигарханяном и Цымбалюк-Романовской пробежала искра. Они быстро нашли общий язык, Армен Борисович разбирался в классической музыке, поэтому у них были общие темы для беседы.

После они расстались на год. Когда Виталина переехала в Москву она вновь встретилась со звездой советского кино. Далее Джигарханян решил ставить музыкальный спектакль и предложил Виталине поработать в его театре – разучивать песни с актерами. А спустя еще некоторое время она уже стала заведовать музыкальной частью Московского театра под руководством Джигарханяна.

Долгое время пара скрывала свой роман. Впервые они официально объявили об отношениях в феврале 2015 года. В сентябре 2015-го Армен Борисович развелся с актрисой Татьяной Сергеевной Власовой, а в 2016 году Джигарханян и Цымбалюк-Романовская стали мужем и женой.

Долгое время в семье царила идиллия. Однако в октябре 2017 года в прессу просочилась информация о скандале в семье народного артиста. Писали, что Джигарханян прячется от молодой супруги в больнице, не пускает в квартиру, обвиняет в воровстве. Последние новости о Цымбалюк-Романовской шокировали россиян.

Сама Виталина иначе интерпретировала эту историю. Супруга артиста заявляла, что ее знаменитого мужа похитили, он очень болен и нуждается в медицинской помощи. 16 октября она обратилась в полицию так как не знала о его местонахождении.

Однако в интервью нескольким телеканалам Армен Борисович заявил, что слышать не желает о Виталине и уже подал документы на развод. Позже стало известно, что Цымбалюк-Романовская уволена из театра Джигарханяна.

Адвокат народного артиста Артур Согомонян заявил, что пианиста все счета и квартиры звезды советского кино переоформила на себя. Однако доказательств этому предоставить не смог.

Развод супругов состоялся 27 ноября 2017 года. Но на этом история не закончилась, она обрастала новыми подробностями и постоянно муссировалась в СМИ. Теперь последние новости о Цымбалюк-Романовской выходят почти ежедневно. Пианистка стала самостоятельной звездой.

Сколько лет Цымбалюк-Романовской

Возраст Виталины долгое время оставался загадкой для поклонников. В интернет-источниках указывались разные даты ее рождения. Предполагалось, что пианистка родилась в период с 1977 по 1979 год.

Была еще версия, что экс-супруга Армена Джигарханяна появилась на свет в конце 1981 года, но она не вязалась с рассказом Цымбалюк-Романовской о знакомстве с мужем. Виталина встретила народного артиста в 1994, по ее словам, ей было на тот момент 16 лет.

Так сколько лет Цымбалюк-Романовской? В программе Киры Прошутинской "Жена. История любви" пианистка сообщила, что родилась 8 декабря 1978 года.

Добавим, что в том же интервью Виталина говорит, что сблизилась с артистом в 2000 году и ей было на тот момент только 21, но в этом случае выходит, что родилась она на год позже – в 1979 году. Видимо вопрос о том, сколько лет Цымбалюк-Романовской так и останется загадкой для поклонников.

Цымбалюк-Романовская – фото

Жизнь Виталины бьет ключом. В соцсетях она часто выкладывает свои фотографии с различных светских мероприятий. После развода с народным артистом она стала более открыта для общения.

Отметим, что, будучи женой Джигарханяна, Виталина ни на шаг не отходила от мужа. Она везде водила престарелого возлюбленного за ручку. На снимке ниже они вместе на открытии мемориала актрисе Людмиле Гурченко.

Судя по всему, Цымбалюк-Романовская приходит в себя после тяжелого расставания с Арменом Джигарханяном. Пианистка нашла отдушину в общении с исполнителем Прохором Шаляпиным. На фото ниже певец и пианистка сидят обнявшись.

Последние новости о скандальной истории Джигарханяна и Цымбалюк-Романовской – в нашем сюжете.

Вылитый Армен: схожесть дочери Цымбалюк-Романовской с Джигарханяном сразила наповал

Вылитый Армен: схожесть дочери Цымбалюк-Романовской с Джигарханяном сразила наповал
25 марта 46-летняя пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская впервые стала мамой. И до сих пор лицо дочери она показывала лишь узкому кругу лиц. А когда явила маленькую Викторию миру, люди ахнули: вылитый Армен Джигарханян. Только что новорожденная дочь пианистки поучаствовала в первой в жизни в профессиональной фотосессии.

Люди ахнули: новорожденная дочь Цымбалюк-Романовской оказалась точной копией Джигарханяна

Люди ахнули: новорожденная дочь Цымбалюк-Романовской оказалась точной копией Джигарханяна
25 марта Виталина Цымбалюк-Романовская впервые стала мамой. В 46 лет пианистка родила дочь Викторию. А сейчас стало известно, на кого же похожа девочка. Имя отца ребенка незамужняя Виталина не сообщает.

"Стальные нервы": как живет родившая без мужа пианистка Цымбалюк-Романовская

"Стальные нервы": как живет родившая без мужа пианистка Цымбалюк-Романовская
25 марта Виталина Цымбалюк-Романовская родила дочь Викторию. Родила, не будучи в замужем. Корреспондент "Дни.ру" узнал, как справляется 46-летняя пианистка с ролью мамы. Бывшая жена Армена Джигарханяна принципиально отказалась от помощников и нянь – говорит, что не может допустить, чтобы ее долгожданный ребенок рос на чужих руках.

"Могла бы вырастить троих": Цымбалюк-Романовская высказалась о детях от Джигарханяна

"Могла бы вырастить троих": Цымбалюк-Романовская высказалась о детях от Джигарханяна
25 марта знаменитая пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская впервые стала мамой. Решилась она на этот смелый шаг только сейчас, в 46 лет и без мужа. Но планировала ли она детей, будучи женой Армена Джигарханяна? "Я 17 лет прожила с Джигарханяном и целиком была погружена в заботы о нем, – вспоминает пианистка.

Сенсация: Цымбалюк-Романовская назвала имя новорожденной дочери и отца ребенка

Сенсация: Цымбалюк-Романовская назвала имя новорожденной дочери и отца ребенка
Уже вторую неделю всю страну мучает один вопрос. Нет, он не касается политики или экономики – людям интересно узнать, как назвала новорожденную дочь Виталина Цымбалюк-Романовская. Пришло время раскрыть главную интригу этой весны! 25 марта бывшая жена Армена Джигарханяна родила дочь весом 3740 граммов и ростом 53 сантиметра.

Шаляпин сделал заявление об отце новорожденной дочери Цымбалюк-Романовской

Шаляпин сделал заявление об отце новорожденной дочери Цымбалюк-Романовской
Виталина Цымбалюк-Романовская недавно стала мамой. В марте 2025 года известная пианистка и вдова актера Армена Джигарханяна родила свою первую дочь, однако подробности о малыше и ее отце остаются в тайне. В течение всей беременности Виталина старалась не привлекать к себе внимание: она избегала светских мероприятий и публиковала фотографии только с определенных ракурсов, что позволило ей скрывать интересное положение.

Шаляпин отреагировал на рождение дочери у своей бывшей пассии Цымбалюк-Романовской

Шаляпин отреагировал на рождение дочери у своей бывшей пассии Цымбалюк-Романовской
Одна из самых известных пианисток страны Виталина Цымблюк-Романовская родила дочь. Причем решилась она на этот смелый шаг в 46 лет и без мужа. Общественность тут же стала гадать, кто же стал отцом ребенка. Многие даже склонялись к версии, что это певец Прохор Шаляпин. Впрочем, сам артист это отвергает.

Впервые мама: бывшая жена Джигарханяна Цымбалюк-Романовская родила дочь в 46 лет

Впервые мама: бывшая жена Джигарханяна Цымбалюк-Романовская родила дочь в 46 лет
Пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская полтора года являлась законной женой Армена Джигарханяна. Но забеременеть и родить она решилась только сейчас, спустя пять лет после смерти актера. Корреспондент "Дни.ру" первым встретил счастливую маму из роддома. Свою беременность Виталина тщательно скрывала.

Уехала от плохих воспоминаний: бывшая жена Джигарханяна готовится к новоселью

Уехала от плохих воспоминаний: бывшая жена Джигарханяна готовится к новоселью
Про Виталину Цымбалюк-Романовскую долгое время не было ничего слышно. Казалось, пианистка ушла в тень и живет незаметно. Оказалось, что все это время она занималась переездом. "Я давно мечтала купить квартиру в новом ЖК, – рассказала бывшая жена Армена Джигарханяна в интервью "Дни.

Цымбалюк-Романовская назвала имя любимого и удивила поцелуем

Цымбалюк-Романовская назвала имя любимого и удивила поцелуем
Артистка обратилась к народу с видео и фото в своем профиле в один и тот же день. Кроме того, она сделала неожиданное и торжественное признание! В 2016 году только ленивый не говорил о свадьбе Армена Джигарханяна и Виталины Цымбалюк-Романовской.

Выбор читателей

17/08Пнд"Волшебник знает мои хотелки": молодая жена вытрясла миллионы из престарелого Петросяна 17/08ПндРазрыдавшийся Киркоров заговорил о завершении карьеры 17/08ПндПолуголая невестка Наташи Королевой устроила опасные игры на высоте на глазах у всех 17/08ПндГордый Лазарев поставил на место эпатажного Канье Уэста на глазах у всей России 18/08ВтрЛюбовь Успенская высказала горькое сожаление по поводу избранника дочери 17/08ПндРедкое затмение в Европе обернулось массовой потерей зрения