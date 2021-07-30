Виталина Цымбалюк-Романовская Украинская пианистка

Виталина Цымбалюк-Романовская – биография

Виталина родилась 8 декабря 1978 года в Киеве, в семье двух инженеров. Двойную фамилию унаследовала от прабабушки по материнской линии.

О ранней биографии Цымбалюк-Романовской известно немного. Отмечается, что родители отдали Виталину в музыкальную школу по классу фортепиано, которую та с успехом окончила. Это позволило ей поступить в Национальную музыкальную академию Украины им. П. И. Чайковского, а уже в 2001 году Цымбалюк-Романовская перебралась в Москву, чтобы поступить в академию имени Моисея Маймонида.

После окончания девушка осталась работать в той же академии преподавателем на факультете музыкальной культуры, что ознаменовало новый этап в биографии Цымбалюк-Романовской: любовь к классической музыке сблизила девушку с Джигарханяном.

Джигарханян и Цымбалюк-Романовская



Будущие супруги впервые встретились в 1994 году, когда народный артист Армен Борисович Джигарханян был с гастролями в Киеве. Виталина, как рьяная поклонница, купила билет на постановку с участием кумира, а после подкараулила его у служебного входа и взяла автограф.

С тех пор девушка думала только об артисте. Она читала все интервью, постоянно пересматривала фильмы с его участием и посещала все спектакли. Она и подумать не могла, что через много лет фамилии Джигарханян и Цымбалюк-Романовская будут вместе мелькать в новостных сводках.

В 2000 году Виталина смогла познакомится с Арменом Борисовичем поближе. Пианистка передала через подругу, которая работала в театре, записку народному артисту. После пожилой артист и молодая девушка встретились в гримерке за чашкой чая.

Уже тогда между Джигарханяном и Цымбалюк-Романовской пробежала искра. Они быстро нашли общий язык, Армен Борисович разбирался в классической музыке, поэтому у них были общие темы для беседы.

После они расстались на год. Когда Виталина переехала в Москву она вновь встретилась со звездой советского кино. Далее Джигарханян решил ставить музыкальный спектакль и предложил Виталине поработать в его театре – разучивать песни с актерами. А спустя еще некоторое время она уже стала заведовать музыкальной частью Московского театра под руководством Джигарханяна.

Долгое время пара скрывала свой роман. Впервые они официально объявили об отношениях в феврале 2015 года. В сентябре 2015-го Армен Борисович развелся с актрисой Татьяной Сергеевной Власовой, а в 2016 году Джигарханян и Цымбалюк-Романовская стали мужем и женой.

Долгое время в семье царила идиллия. Однако в октябре 2017 года в прессу просочилась информация о скандале в семье народного артиста. Писали, что Джигарханян прячется от молодой супруги в больнице, не пускает в квартиру, обвиняет в воровстве. Последние новости о Цымбалюк-Романовской шокировали россиян.

Сама Виталина иначе интерпретировала эту историю. Супруга артиста заявляла, что ее знаменитого мужа похитили, он очень болен и нуждается в медицинской помощи. 16 октября она обратилась в полицию так как не знала о его местонахождении.

Однако в интервью нескольким телеканалам Армен Борисович заявил, что слышать не желает о Виталине и уже подал документы на развод. Позже стало известно, что Цымбалюк-Романовская уволена из театра Джигарханяна.

Адвокат народного артиста Артур Согомонян заявил, что пианиста все счета и квартиры звезды советского кино переоформила на себя. Однако доказательств этому предоставить не смог.

Развод супругов состоялся 27 ноября 2017 года. Но на этом история не закончилась, она обрастала новыми подробностями и постоянно муссировалась в СМИ. Теперь последние новости о Цымбалюк-Романовской выходят почти ежедневно. Пианистка стала самостоятельной звездой.

Сколько лет Цымбалюк-Романовской



Возраст Виталины долгое время оставался загадкой для поклонников. В интернет-источниках указывались разные даты ее рождения. Предполагалось, что пианистка родилась в период с 1977 по 1979 год.

Была еще версия, что экс-супруга Армена Джигарханяна появилась на свет в конце 1981 года, но она не вязалась с рассказом Цымбалюк-Романовской о знакомстве с мужем. Виталина встретила народного артиста в 1994, по ее словам, ей было на тот момент 16 лет.

Так сколько лет Цымбалюк-Романовской? В программе Киры Прошутинской "Жена. История любви" пианистка сообщила, что родилась 8 декабря 1978 года.

Добавим, что в том же интервью Виталина говорит, что сблизилась с артистом в 2000 году и ей было на тот момент только 21, но в этом случае выходит, что родилась она на год позже – в 1979 году. Видимо вопрос о том, сколько лет Цымбалюк-Романовской так и останется загадкой для поклонников.

Цымбалюк-Романовская – фото

Жизнь Виталины бьет ключом. В соцсетях она часто выкладывает свои фотографии с различных светских мероприятий. После развода с народным артистом она стала более открыта для общения.

Отметим, что, будучи женой Джигарханяна, Виталина ни на шаг не отходила от мужа. Она везде водила престарелого возлюбленного за ручку. На снимке ниже они вместе на открытии мемориала актрисе Людмиле Гурченко.

Судя по всему, Цымбалюк-Романовская приходит в себя после тяжелого расставания с Арменом Джигарханяном. Пианистка нашла отдушину в общении с исполнителем Прохором Шаляпиным. На фото ниже певец и пианистка сидят обнявшись.

Последние новости о скандальной истории Джигарханяна и Цымбалюк-Романовской – в нашем сюжете.