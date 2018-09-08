Цымбалюк-Романовская рыдает: Названа самая сексуальная пианистка

Самой красивой пианисткой пользователи Instagram назвали Лолу Астанову. Девушка родилась в Ташкенте. В возрасте шести лет начала учиться игре на пианино. Прославилась Лола в 2009 году, сыграв кавер на песню Рианны "Don’t Stop The Music". Ролик, выложенный на YouTube, мгновенно стал топовым. Сейчас Астанова совмещается музыкальную карьеру с работой моделью.
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