"Смерть – это жизнь наоборот": Ургант почтил память усопшего артиста

Второй день подряд вся страна скорбит по ушедшему на 86-м году жизни Валентину Иосифовичу. Родственники оплакивают артиста, а бесчисленные коллеги вспоминают совместные проекты и творческие вечера. Иван Ургант обратился к своим подписчикам и в очередной раз напомнил о неподражаемом таланте актера.

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