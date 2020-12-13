"Смерть – это жизнь наоборот": Ургант почтил память усопшего артиста

Валентин Гафт стал гостем передачи "Вечерний Ургант" в 2015 году. Режиссер смело размышлял над каждым вопросом телеведущего и колко комментировал его высказывания. Теперь эти кадры стали одним из воспоминаний жизненного пути величайшего деятеля искусства.
Тогда, пять лет назад, в эфире очередного выпуска народный артист РСФСР поделился эпиграммой, которую в его честь сочинил Ролан Быков. Иван Ургант решил продолжить сатирическое стихотворение по-своему, вложив в него всю скорбь и боль произошедшего.
"Почему понять, что такое Гафт, мы смогли опять только потеряв? Опустел гараж, памяти кивок. Современник наш. Или мы его. Раньше нас узнал, забежав вперед. Смерть это, наверное, жизнь наоборот", – высказался журналист.
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