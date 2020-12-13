Беспощадный старик: на мертвого Валентина Гафта вылили ушат помоев

О смерти выдающегося театрала стало известно вчера. По словам жены Валентина Гафта, мужчина умер из-за инфаркта. Сейчас многочисленная аудитория вспоминает жизненный путь артиста.

Все свои силы и время Валентин Иосифович отдал искусству. Он мечтал о сцене еще в далеком детстве, но никто не верил в его талант. Несколько лет подряд Гафт искал свою нишу. Благодаря бесчисленным пробам и ошибкам он прославился на всю страну и стал ярким примером для подражания.

Судьба пыталась сыграть злую шутку с деятелем. Будущей звезде киноленты "Чародеи" пришлось тайно подавать документы в театральное училище. Юный Валентин Гафт прекрасно справлялся с учебой и уже тогда пробовал себя в кино. Но его успехи можно было назвать едва заметными: молодой артист боялся камеры и начинал робеть при виде съемочной группы.

Причиной такого стеснения стала специфическая внешность парня, причем только по его собственному мнению. Ему постоянно доставались роли отпетых мошенников и злодеев, поэтому он не так часто появлялся в кадре. Как и многие встречи в жизни Валентина Иосифовича, знакомство с Эльдаром Рязановым изменило его творческий путь.

В перерывах между ролями в кино, он успевал сочинять стихи и писать целые поэмы. Остроумные строки Гафта разлетались по СССР с неслыханной скоростью. Среди коллег артиста нашлись и те, кто болезненно воспринимал каждое четверостишье. Так, все представители семей Михалковых-Кончаловских затаили страшную обиду на творца.

"Россия! Чуешь этот странный зуд! Три Михалкова по тебе ползут!", – писал Валентин Иосифович.

Стоит отметить, что Гафт проходился по многим звездам российского кинематографа. Его называли "беспощадным стариком", публично высмеивавшим труд представителей шоу-бизнеса. Григорий Лепс до сих пор помнит небольшую рецензию режиссера, в которой были принижен талант певца.