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Валентин Иосифович Гафт

Актер
Валентин Иосифович Гафт
  • Дата рождения: 2 сентября 1935
  • Место рождения: Москва, РСФСР, СССР
  • Знак зодиака: Дева
  • Жена/Муж: Елена Изоргина, Инна Елисеева, Ольга Остроумова
  • Дети: Ольга

Гафт увлекся театром очень рано. Впервые он попал на спектакль в четвертом классе. Театральный мир настолько захватил юного Валентина, что в старших классах он уже четко осознавал, кем будет во взрослой жизни.

После окончания школы-студии МХАТ театральная карьера будущего актера сложилась не сразу. Первый успех пришел к Валентину Гафту в 1964 году, когда он попал в театр "Ленком", на сцену которого выходил пять лет. Тогда же актер впервые почувствовал настоящее счастье от работы.

Сегодня Валентин Иосифович Гафт является ведущим актером театра "Современник", где были сыграны его лучшие роли в спектаклях "Из записок Лопатина", "Балалайкин и Ко", "Спешите делать добро" и "Кто боится Вирджинии Вульф?".

Актер был женат трижды. Первой его супругой была манекенщица Елена Изоргина. Второй – балерина Инна Елисеева, которая подарила Гафту его единственную дочь Ольгу. Девушка трагически умерла в 2002 году. Выйти из затяжной депрессии Валентину Иосифовичу помогла его третья супруга, актриса Ольга Остроумова.

Умер Валентин Гафт 12 декабря 2020 года.

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"Жизнь в нем едва теплилась": сын раскрыл шокирующие данные о покойном Гафте

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Внебрачный сын заговорил о наследстве Гафта: Был возмущен

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Борьба за наследство: жена Гафта упекла родную дочь в психушку
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