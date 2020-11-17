Собчак назвали лучшим журналистом страны

Режиссер сравнил два интервью: беседу Ксении Собчак с малоизвестным широкой публике человеком и разговор другого журналиста с "имеющей миллионы фанатов" персоной. Первое понравилось Богомолову больше, передает Пятый канал.
По его словам, последняя работа Ксении Собчак – это еще одно доказательство ее профессионализма и таланта, а также "невероятной способности вскрывать людей". "Она – один из лучших журналистов в стране", – заявил режиссер.
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