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Константин Юрьевич Богомолов

режиссер, актер, ведущий
Константин Юрьевич Богомолов
  • Дата рождения: 23 июля 1975
  • Место рождения: Москва, РСФСР, СССР
  • Знак зодиака: Лев
  • Жена/Муж: Ксения Собчак
  • Дети: дочь Анна

Константин Богомолов родился 23 июля 1975 года в Москве в семье кинокритика Юрия Богомолова и Ольги Ульяновой. В 1992 году окончил Гимназию № 1520 имени Капцовых и поступил на филологический факультет МГУ. В 1997 году защитил диплом и решил связать свою жизнь с филологией, но хорошо подумав, через год решил поступать в ГИТИС. Пять лет спустя Богомолов прошел полноценный курс подготовки актеров под руководством Андрея Гончарова.

Признание актер получил в 2007 году за постановку пьесы "Много шума из ничего", тогда его номинировали на премию "Чайка". В 2011 году досталась награда зрительских симпатий "ЖЖивой театр", а через год ему была вручена премия Олега Табакова за "Оригинальное прочтение отечественной классики". В 2014 году Константин получил приз критики на "Золотой маске". А за год до этого артисту была вручена премия Олега Янковского "Творческое открытие".

Работы Константина Богомолова запоминаются необычным подходом к постановке пьес. В основе лежит произведение классика, но в ходе его переосмысления произведение превращается в нечто новое и свежее. Многие отмечают гениальность режиссера и говорят, что его взгляд на режиссуру – "свежий глоток" для театра.

Роли в кинематографе

Дебют Константина Богомолова состоялся в 1987 году в фильме "Гобсек", где он сыграл эпизодическую роль. После этого он не снимался в кино до 2019 года, но этот год можно считать плодотворным для актера. Он принял участие в таких проектах как "Вторжение", "Содержанки" и "Шерлок в России". Через год вышли сериалы "Псих" и "Последний министр", в которых также снимался Богомолов.

Режиссерские заслуги

В 2008 и 2009 годах Константин режиссировал два фильма-спектакля "Отцы и дети" и "Волки и овцы", а затем восемь лет не возвращался к этой отрасли киноиндустрии. Но в 2017-м вновь занялся проектами "Год, когда я не родился", "Безопасные связи" и "Настя". Также стоит выделить сериалы “Содержанки” и "Хороший человек", снятые под его руководством.

Личная жизнь

С 2010 года был в браке с актрисой Дарьей Мороз, в том же году у режиссера родилась дочь Анна. Брак продлился восемь лет, после чего супруги развелись.

Сразу после развода актер стал встречаться с Ксенией Собчак, на тот момент женатой на Максиме Виторгане. Осенью 2019 года Ксения Собчак и Константин Богомолов поженились. Что примечательно, к зданию ЗАГСа пара подъехала на автомобиле-катафалке с надписью "Пока смерть не разлучит нас".

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