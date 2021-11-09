"Он против системы": Вскрылась скандальная правда об уволенном худруке МХТ

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Осенью 2021 года в МХТ имени Чехова произошли кардинальные перемены. Неожиданно для многих зрителей, в октябре появились слухи об увольнении художественного руководителя труппы Сергея Женовача. Поговаривали, что идейный вдохновитель коллектива не угодил кому-то из покровителей "Гоголь-центра", поэтому его решили убрать с должности.
В начале ноября стало известно, что Сергей Женовач действительно покидает пост худрука МХТ имени Чехова, однако по собственному желанию. Примечательно, что его контракт с Министерством культуры в это время еще не подходил к завершению. Руководитель уступил свое завидное место Константину Хабенскому, который верой и правдой служил в театре много лет. О повышении коллеги положительно высказывался и сын Олега Табакова.
Актер Филипп Янковский в интервью поделился мыслями насчет бывшего начальника. Артист был недоволен принципами, которых придерживался худрук, и не пользовался у него особым почетом. Неслучайно в МХТ имени Чехова после назначения Сергея Женовача перестали работать выдающиеся члены коллектива. Также неожиданно изменился репертуар — пропало театральное детище "Идеальный муж", которое впоследствии вернул Константин Хабенский.
"У него есть какие-то свои любимцы. Вообще, я так понимаю, он против системы приглашенных артистов и тем самым, закрыв два спектакля, убрал сразу многих людей", — выразился мужчина про экс-руководителя.
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