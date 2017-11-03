Почему надо смотреть "Аудиенцию" с Чуриковой

Каждый премьерный спектакль в Театре Наций традиционно проходит с аншлагом. Но в этом году "Аудиенция" режиссера Глеба Панфилова бьет все немыслимые рекорды. Билеты проданы на ближайшие спектакли, хотя цены на них доходят до 14 тысяч рублей, а зал неизменно полон – многие приходят по второму-третьему разу взглянуть на неподражаемую Инну Чурикову.

После спектакля зрители делятся увиденным в фойе и оставляют восторженные сообщения в социальных сетях. "Аудиенцию" посмотрели многие, находят в своем плотном графике время для прекрасного и политики. На днях Театр Наций посетил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Как выяснилось, политик здесь частый гость, и Инна Чурикова – его любимая актриса.

Для спектакля "Аудиенция" были приглашены многие "ленкомовцы" во главе с Инной Чуриковой. За более чем полвека на сцене она появилась всего в двух десятках спектаклей, поэтому интерес к ее новой работе огромный.

В основе сюжета – маленькая подробность из жизни британского монарха. Каждый вторник в 18:00 к нему приходят премьер-министры страны, чтобы обсудить текущие события в стране и мире. Они не обязаны это делать, но традиции изменять нельзя.

За 65 лет правления королевы Елизаветы II в Великобритании сменилось 14 премьер-министров. Вместе с ними менялась и Елизавета. На протяжении трех часов Инна Чурикова на сцене преображается внешне и внутренне. Она проходит путь от робкой, зажатой, не знающей церемониала юной королевы, которая вопреки правилам впервые предложила премьер-министру присесть, до жестоко властного монарха, наделенного, по выражению ее героини, "правом править и вершить судьбы людей и мира".

Спектакль, который поставил Глеб Панфилов, это пример настоящего психологического театра. Инне Чуриковой удается передать всю гамму чувств – смятение, негодование, робость, растерянность, восторг, страх. Она точна и аристократична в каждом жесте, в каждой фразе. Чурикова показывает характер и монарха, и простого человек, которому не хочется пускать в дом толпы туристов и жертвовать любимой яхтой. Монарха сильного и слабого, который может заболеть, умеет грустить и кричать.

Исторические события, которые упоминаются в спектакле, – больше фон для того, чтобы показать характер, настроение, эмоции главных действующих лиц. Особый интерес вызывает их реакция на российские реалии. Королева и премьер обсуждают, что за человек Михаил Горбачев и можно ли с ним иметь дело, смакуют его фирменную фразу "процесс пошел", обсуждают случившийся после смерти Сталина в Москве хаос, очаровываются "майором Гагариным".

Безусловно,постановка Глеба Панфилова – явление особенного порядка. Ее можно назвать этапым, веховым событием в театральном мире. А занятая в ней Инна Чурикова доказала всем, что королева – именно она. Не только по роли, но и по статусу в театральном мире.