В МХТ имени Чехова вспыхнул скандал после громкого решения руководства

В культурном учреждении назревают перемены. Сотрудники МХТ имени Чехова пытаются все уладить.

Вскрылись данные о том, что художественный руководитель МХТ имени Чехова Сергей Женовач рискует потерять престижную должность. Внутри организации начались переговоры о смене идейного вдохновителя труппы. "Царьград" со ссылкой на источники утверждает, что инициатива о переменах в начальстве театра возникла из-за громкого решения худрука. Сергей Женовач решил убрать из репертуара постановку "Гоголь-центра", поэтому нарвался на проблемы.

Сообщается, что Сергей Женовач перешел дорогу кому-то из покровителей созданного Кириллом Серебренниковым театрального центра. То, что худрук МХТ имени Чехова остался верен традиционному взгляду на культуру и отразил свою позицию в работе, вызвало недовольство его оппонентов. Так что теперь в культурном учреждении обсуждают возможную отставку влиятельного сотрудника.

Конечное решение об уходе Сергея Женовача в театре официально пока не принималось. По некоторым данным, члены труппы поддерживают своего художетвенного руководителя и пытаются сохранить для него должность. Артисты МХТ имени Чехова стоят горой за своего наставника. При этом контракт Сергея Женовача с Министерством культуры России не подходит к концу — по договору мужчина должен работать еще 1,5 года.