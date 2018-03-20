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Евгений Петросян и Елена Степаненко разводятся

Евгений Петросян и Елена Степаненко.

Евгений Петросян и Елена Степаненко объявили о разводе. Звездная пара, чей брак казался идеальным, была разрушена. Причины развода, раздел имущества и другие подробности – в материалах Dni.Ru.

Петросян и Степаненко – причина развода

Артисты редко высказываются от своей личной жизни в отличии от многих своих коллег. По слухам, разлад в паре произошел достаточно давно. Предположительно, причина развода Петросяна и Степаненко – молодая любовница юмориста.

"Определенный этап совместной жизни завершен, но уважение и корректность, взаимопомощь и творческое сотрудничество между нами сохранятся, я очень на это надеюсь!" – говорил Петросян.

Существуют и другие версии. Некоторые утверждают, что Евгений Петросян и Елена Степаненко разводятся, потому что у одного из самых известных российских артистов появился внебрачный ребенок. Впрочем, официального подтверждения этой информации нет – и Петросян, и Степаненко предпочитают напрямую не говорит, в чем причина развода.

"Вот у нас с Евгением Вагановичем случился развод. Это дело житейское. Все будет по суду – как суд скажет, так и будет. И вы об этом все узнаете", – коротко прокомментировала ситуацию Степаненко.

Развод Петросяна и Степаненко – молодая любовница

Предположительно, свою роль в громком скандале сыграла 29-летняя помощница юмориста Татьяна Брухунова – именно ее называют "молодая любовница Петросяна". По некоторым данным, девушка несколько лет страдала от безответной любви к Петросяну и делилась своими чувствами с пользователями социальных сетей. Позже, судя по слухам, у Петросяна и Брухуновой закрутился роман.

Молодая любовница Петросяна фактически пропала из поля зрения после скандала. Она ведет страницу в социальной сети Facebook. Впрочем, все записей там немного: похоже, молодая пассия юмориста решила скрыть некоторые снимки.

Публично Степаненко не высказывалась о любовнице Петросяна. Сам юморист также не комментировал ситуацию.

Молодая любовница Петросяна Татьяна Брухунова. Фото: facebook.com/tatyana.bruhunova

Евгений Петросян и Елена Степаненко разводятся – имущество

За время совместной жизни Евгений Петросян и Елена Степаненко успели заработать миллионы. У них несколько огромных квартир, домов, машино-мест и внедорожник класса "люкс".

Общее имущество пары по самым скромным подсчетам оценивается в миллиард рублей. Недвижимость Петросяна и Степаненко:

  • Квартира – Сеченовский переулок, Москва – 92 квадратных метра
  • Квартира – Сеченовский переулок, Москва – 138,7 квадратных метра
  • Квартира – 1-й Зачатьевский переулок, Москва – 516 квадратных метров
  • Квартира – Ростовская набережная, Москва – 34 квадратных метра
  • Квартира – Большой Кондратьевский переулок, Москва – 36 квадратных метров
  • Дом – поселок Жаворонки, Московская область – 380 квадратных метров (участок – 30 соток)
  • Пять машино-мест

Кроме того Евгений Петросян и Елена Степаненко учредили две организации. Согласно документам, они создали региональный общественный фонд поддержки отечественной юмористики "Дом юмора" и жилищно-строительный комбинат "Улыбка москвича". Также на счету Петросяна два патента – "Смехопанорама" и "Кривое зеркало".


Юморист держит в квартире богатую коллекцию картин и литературы. Только эти предметы искусства, по некоторым данным, стоят от 15 до 30 миллионов долларов.

Впрочем, в полной мере распоряжаться Евгений Петросян и Елена Степаненко имуществом уже не могут. На время судебного разбирательства оно было арестовано.

Евгений Петросян и Елена Степаненко разводятся – последние новости

Судя по последним новостям, развод Петросяна и Степаненко будет долгим. Стороны никак не могут договориться по поводу того, какое имущество и как они будут делить.

Судебный процесс закрыли от журналистов. Поэтому последние новости развода приходится собирать по слухам и заявлениям адвокатов – Евгений Петросян и Елена Степаненко практически не высказываются по этому поводу. Свежие подробности скандала и эксклюзивные комментарии – в сюжете Dni.Ru.

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