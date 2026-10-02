Камера на 200 мегапикселей и рекордная батарея: новые смартфоны и наушники от HUAWEI вызвали ажиотаж в России

На отечественных прилавках официально дебютировали ультрамощные смартфоны серии HUAWEI nova 16s и стильные беспроводные наушники HUAWEI FreeBuds Neo.



Смартфоны HUAWEI nova 16s Pro и nova 16s получили тонкий корпус с минимальными рамками вокруг экрана. Толщина корпуса старшей модели составляет 7,1 миллиметра при весе 218 граммов, а базовая модификация весит 199 граммов при толщине 7,3 миллиметра. Устройства выполнены в едином дизайне с двухкольцевым блоком камер и защищены от пыли и влаги по стандарту IP65. Рамка версии Pro изготовлена из алюминиевого сплава, а экран защищен закаленным стеклом Kunlun Glass, которое отличается повышенной устойчивостью к падениям и царапинам по сравнению со стандартными покрытиями.

Экраны обеих моделей отличаются высоким запасом яркости. 6,84-дюймовый дисплей Pro-версии обеспечивает пиковую яркость до 6000 нит, а 6,68-дюймовая матрица базовой модели — до 5500 нит, что сохраняет читаемость текста и интерфейса под прямым солнцем. Устройства доступны в светло-голубом, переливающемся голубом и черном цветах; для базовой модели также предусмотрен белый вариант корпуса.

Камеры традиционно остаются ключевым элементом серии nova. Модель nova 16s Pro оснащена 200-мегапиксельным основным сенсором с цветовым массивом RYYB для съемки в условиях сложного освещения. Его дополняет перископический телеобъектив на 50 МП с 3,7-кратным оптическим и до 100-кратного цифрового приближения. Фронтальная камера получила разрешение 50 МП и обновленные алгоритмы точной цветопередачи для портретных снимков. Встроенные ИИ-инструменты позволяют быстро кадрировать кадры, удалять паразитные блики и вырезать случайные объекты на заднем плане.

За производительность отвечают процессоры собственной разработки: модель Pro работает на базе чипсета Kirin 9010S, тогда как базовую версию оснастили Kirin 8020. Смартфоны получили аккумуляторы емкостью 7000 мА·ч с поддержкой фирменной проводной зарядки HUAWEI SuperCharge мощностью 100 Вт. Интерфейс EMUI 16 предлагает расширенные функции жестового управления на основе ИИ и обновленные протоколы безопасности данных.

Вместе со смартфонами представлены беспроводные наушники HUAWEI FreeBuds Neo. Компактный кейс получил скругленную форму, а масса каждого наушника-вкладыша составляет 4,8 грамма. Модель доступна в четырех расцветках: белой, розовой, серебристой и черной.

Акустическая система построена на 11-миллиметровых динамических драйверах с поддержкой кодека высокого разрешения LDAC. Наушники оснащены системой активного шумоподавления (ANC) и микрофонами с нейросетевыми алгоритмами фильтрации фоновых звуков во время голосовых вызовов. Время автономной работы гарнитуры составляет до 10 часов от одного заряда и до 40 часов при подзарядке от кейса.