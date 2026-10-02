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Пятница 2 октября

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Мария Голубкина влепила звонкую пощечину зарвавшимся косметологам

Мария Голубкина. Фото: kino-teatr.ru
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Пока отечественный бомонд спускает целые состояния на погоню за искусственной молодостью, знаменитая артистка нанесла сокрушительный удар по многомиллиардной индустрии красоты.

Мария Голубкина влепила звонкую пощечину зарвавшимся косметологам, публично отказавшись нести свои кровные миллионы в элитные клиники эстетической медицины. В современном мире шоу-бизнеса, где лица звезд первой величины превращаются в одинаковые восковые маски из-за тонн филлеров и бесконечных подтяжек, 53-летняя наследница великой актерской династии выбрала смелый путь естественности. Актриса открыто и без стеснения высмеяла навязанные стандарты вечной юности, доказав, что женская манкость кроется вовсе не в прайс-листах клиник.

Свой день рождения звезда театра и кино встретила на крымских гастролях, где с триумфом отыграла главную роль в легендарном спектакле "Любовь и голуби". А уже на следующее утро после бурных оваций Голубкина устроила для преданной аудитории настоящий сеанс шоковой терапии. Артистка вышла в прямой эфир в социальных сетях прямо из гостиничного номера, общаясь с поклонниками за скромным завтраком. Перед экраном смартфона Мария предстала без сценического грима, укладок и маскирующих фильтров, бесстрашно показав свое истинное лицо со всеми естественными возрастными изменениями.

В откровенном монологе актриса в пух и прах разнесла агрессивный маркетинг эстетической медицины. Мария убеждена, что индустрия омоложения намеренно подсаживает женщин на иглу бесконечных процедур, выкачивая астрономические суммы за сомнительный результат. По словам звезды, она прекрасно осознает законы природы, но принципиально не намерена попадать в рабство к бьюти-мастерам и превращать уход за собой в финансовую кабалу.

"На эту косметологию нужен отдельный бюджет. Отдельный бюджет — это зависимость. Но таких миллионов у меня нет, чтобы о них совсем не думать. Как говорила моя свекровь: не жили богато, нечего и начинать", — с фирменной иронией отрезала знаменитость.

Своим жестким заявлением артистка не просто оправдала собственный отказ от "уколов красоты", но и открыто показала, что заоблачные аппетиты косметологов перешли все разумные границы. Голубкина подчеркнула: тратить бешеные деньги на то, чтобы натянуть кожу до неестественного блеска, — глупо и унизительно. Куда важнее сохранять внутреннюю гармонию, живую мимику и профессиональную честность перед зрителем.

Многомиллионная армия фанатов встретила смелый демарш любимицы с бурным восторгом. Пользователи Сети единодушно признали правоту актрисы, отметив, что без скальпеля и ботокса она выглядит потрясающе. Всего месяц назад во время видеоинтервью с коллегой Иваном Ворониным заметно постройневшая и сияющая Голубкина произвела настоящий фурор. Актриса наглядно доказала всей стране: настоящую харизму, природную стать и врожденный аристократизм невозможно купить ни за какие миллионы.

Шоу-бизнес в Telegram

2 октября 2026, 10:52
Мария Голубкина. Фото: kino-teatr.ru
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Мария Голубкина. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
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