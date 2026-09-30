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Среда 30 сентября

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"Слушай, отец!": на стене древней египетской гробницы нашли леденящее послание сына

Фото: magnific.com
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Таинственное захоронение посреди выжженных песков распахнуло свои двери спустя почти два тысячелетия, явив миру пронзительный диалог между живыми и мертвыми.

В египетском оазисе Дахла археологи исследовали богато украшенную гробницу возрастом около 1700 лет. Внутри погребальной камеры ученые обнаружили редкое сочетание: традиционные древнеегипетские заупокойные росписи соседствуют с поэтическим посвящением, написанным на древнегреческом языке. Об этом пишет ridlife.ru.

Поэтическая эпитафия

Главный интерес исследователей вызвала 19-строчная эпиграмма, нанесенная на стену склепа. В отличие от стандартных формульных надписей того периода, текст представляет собой авторское стихотворение, посвященное умершему отцу. Автор текста, сын покойного по имени Сарапион, описывает прижизненные достоинства родителя: мудрость, справедливость и острый ум, называя его «советником в жизни».

В кульминационной части стиха Сарапион обращается к усопшему со словами "Слушай, отец!" и просит принять ритуальные погребальные возлияния и поминальные дары. Специалист по античной эпиграфике Ангелос Ханиотис отметил, что текст составлен на высоком литературном древнегреческом языке с явными отсылками к гомеровской поэтической традиции.

Культурный синкретизм усыпальницы

Несмотря на эллинский язык надписи, визуальное оформление гробницы строго следует древнеегипетским религиозным канонам.

На стенах сохранились изображения владыки загробного мира Осириса, крылатого солнечного диска и уреев — священных кобр, традиционно защищавших усопшего. Рядом нанесены иероглифические фрагменты книги «Амдуат» — древнеегипетского заупокойного текста, описывающего путешествие бога солнца Ра через двенадцать часов ночи.

Личность владельца и исторический контекст

Благодаря надписям удалось установить имя погребенного — им оказался знатный житель по имени Писехтес. Богатство отделки указывает на то, что он занимал видную административную должность, предположительно был местным судьей. Усыпальница предназначалась для него и его супруги. На полу склепа археологи также обнаружили медную монету времен императора Константина Великого, подтвердившую датировку памятника IV веком нашей эры.

Примечательно, что в IV веке Египет находился под властью Римской империи, где активно распространялось христианство. Тем не менее в гробнице Писехтеса нет христианской символики — его семья следовала традиционным заупокойным культам.

Находка в оазисе Дахла наглядно демонстрирует культурное многообразие поздней античности в Египте: представители местной элиты состояли на римской службе, получали классическое греческое образование, но в погребальных обрядах продолжали придерживаться тысячелетних египетских традиций.

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30 сентября 2026, 18:17
Фото: magnific.com
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