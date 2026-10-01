Ни в коем случае не машите в небо: какая роковая ошибка 1 октября навеки сломает вам судьбу

Лишь одно неосторожное движение руки или случайное слово, брошенное в хмурое осеннее небо в эти сутки, способно обречь человека на горькое одиночество и нищету.

1 октября православная церковь вспоминает преподобного Евмения Гортинского и мученицу Ариадну Промисскую. В народном календаре этот день получил названия Арина Осенняя, Арина Шиповница или Журавлиный лёт. К этой дате крестьяне приурочивали окончательный приход осени, начало сбора поздних ягод и наблюдение за перелетными птицами.

Главной приметой дня считался отлет журавлей. Крестьяне выходили смотреть на птичьи клинья, связывая с их поведением изменения погоды. Считалось дурным знаком махать птицам вслед рукой — верили, что это сулит расставание или болезни. Вместо этого стаям кричали: "Колесом дорога!", надеясь, что птицы благополучно перезимуют и вернутся весной. Если журавли летели дружно, высоко и без остановок, в деревнях готовились к ранним заморозкам, ожидая снега уже на Покров 14 октября.

Второе традиционное занятие дня — сбор шиповника. На Руси верили, что именно к этому сроку ягоды набирают максимальную пользу. Плоды собирали и сушили в печах, готовили из них взвары, кисели и чаи, которые зимой служили главным средством против простуды. Веточки с сухими ягодами также раскладывали на подоконниках или вешали у входных дверей в качестве домашнего оберега.

С днем Арины связывали и ряд бытовых ограничений. В этот праздник не советовали хвастаться достатком или обновками, опасаясь навлечь финансовые трудности и долги. Старались избегать любых ссор и громких выяснений отношений, веря, что начавшийся конфликт может затянуться надолго. Не рекомендовалось стричь волосы и ногти, чтобы не ослабить здоровье. Под запретом были пустые разговоры, сплетни и раскрытие чужих секретов, грозившие потерей репутации. Также опасались поднимать найденные на перекрестках вещи, считая эти места небезопасными.

По поведению природы 1 октября судили о предстоящей зиме. Если на березах еще оставалась листва, крестьяне ждали позднего снега и мягких холодов. Считалось также, что погода на Арину предсказывает характер будущего 1 апреля. Обилие летающей паутины сулило сухую и теплую осень, тогда как северный ветер обещал скорое наступление устойчивых холодов. Низкий полет птиц предвещал затяжные дожди и слякоть. Сны в ночь на эту дату в народе считали вещими и верили, что они помогают лучше понять истинное отношение окружающих.