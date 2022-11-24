"Прохожу обследования": анализы вскрыли состояние пятой жены Петросяна после большой кровопотери

"Позорно, ничего не знача, // Быть притчей на устах у всех", – писал Борис Пастернак. Эти слова вполне могли бы стать эпиграфом для описания жизни подцепившей пожилого Евгения Петросяна уроженки Тулы Татьяны Брухуновой. Она мнит из себя невозможную звезду, думая, что всей стране безумно интересно, что она ест, во что одевается, куда ходит и даже какие анализы сдает.



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