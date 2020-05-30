"Идет к свету": изменившаяся до неузнаваемости Степаненко поразила народ

В 2018 году появились слухи о том, что Елена Степаненко и Евгений Петросян больше не живут вместе. А спустя несколько месяцев стало известно, что телеведущая подала на развод и начала раздел совместно нажитого имущества. Жизнь Степаненко сильно изменилась после громкого расставания с народным артистом.



Юмористка была вынуждена пройти через долгий бракоразводный процесс. Во многих интервью Елена Степаненко признавалась, что серьезные жизненные перемены повлияли на ее отношение ко многим вещам. Сейчас артистка радует своих поклонников сногсшибательной фигурой, лучезарной улыбкой и новым шоу "Еще не вечер".

Гости программы отмечают, что 67-летнюю Степаненко совсем не узнать. Актриса Мария Аранова не сводила глаз с юмористки. Гостья шоу рассказала, что была удивлена настроем Елены: она сохранила оптимизм и смогла смириться с болезненным расставанием. Сама же Степаненко объявила в прямом эфире на федеральном канале, что больше не собирается вспоминать о своем прошлом и, что бы ни случилось в жизни, будет идти к свету.

Бывший муж теледивы был возмущен ее поведением и высказал свое недовольство в адрес Елены. Степаненко решила пошутить над Петросяном и принесла в студию своей программы на канале "Россия 1" статуэтку козла из списка раритетов юмориста.

Напомним, Евгений Петросян первый сделал публичное заявление о том, что уходит от жены. Шоумен признался, что у него роман с молодой помощницей Татьяной Брухуновой. Многие осудили поступок комика, ведь вместе с Еленой Григорьевной он прожил почти 30 лет. Стоит отметить, что звездная пара до сих пор делит внушительную коллекцию предметов антиквариата.