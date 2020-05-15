Колхоз: известный модельер высмеял молодую жену Петросяна за безвкусицу

Пятая жена Петросяна любит брендовую одежду, на которой, судя по снимкам в социальных сетях, экономить не привыкла. ​Впрочем, один из самых известных дизайнеров страны Аника Керимова уверена: Татьяна Брухунова дорогущие обновки не умеет носить. ​



"Чувства стиля у Татьяны Брухуновой, конечно, нет, – говорит Аника. – Все вещи как будто из разных миров! Татьяна не умеет подбирать гардероб совершенно. Я думаю, она приходит в магазин и покупает те вещи, которые просто подходят ей по размеру. При этом на одежде она не экономит. Это на первый взгляд у нее вещи неброские, а на самом деле они очень дорогие. Она предпочитает бренды, пытаясь влиться в светское общество".



По словам Аники, Брухунова может выглядеть куда более более эффектно и стильно. Но для этого ей стоит обратить за помощью к профессионалу.

"Фигура у Татьяны неплохая, но ей бы больше подошли костюмы, комбинезоны и даже платье, дополненные модными жакетами и более стильными очками, – считает Керимова. – Я бы посоветовала ей обратиться за помощью к стилисту, который сможет разобрать ее гардероб и скомпоновать все грамотно. Татьяна, как и все девушки, должна понимать, что одежда не должна показывать недостатки фигуры, а подчеркивать достоинства. Возможно, Брухунова действительно не знает, как и с чем вещи нужно носить и как они должны сидеть на фигуре. Во многих же магазинах как консультанты работают? Лишь бы продать и сделать кассу. И неважно, что человек будет при этом выглядеть нелепо".

Напомним, Татьяна Брухунова – самая молодая из пяти жен Евгения Петросяна. Она младше знаменитого мужа и даже младше его дочери. Очевидно, что ребенок юмориста от этого брака сможет сидеть в школе за одной партой с его же правнуком...