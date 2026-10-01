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Четверг 1 октября

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Собрала чемоданы и бросила все: Эвелина Бледанс внезапно увезла 14-летнего сына из страны

Эвелина Бледанс. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
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Неожиданный отъезд знаменитой теледивы за тысячи километров от дома вызвал бурю эмоций и заставил публику заговорить о переменах в жизни звезды.

Актриса и телеведущая Эвелина Бледанс решила сделать перерыв в плотном рабочем графике и отправилась в отпуск в теплые края. Знаменитость улетела из Москвы вместе со своим младшим сыном, 14-летним Семеном.

Для поклонников артистки не секрет, насколько важное место в ее жизни занимает воспитание детей. Ее старший сын Николай уже давно ведет самостоятельную взрослую жизнь вдали от публичности и внимания СМИ. Младший же, Семен, родился с особенностью развития — синдромом Дауна. С первых месяцев жизни мальчика Бледанс открыто рассказывает о его взрослении, активно занимаясь благотворительностью и привлекая внимание общества к вопросам социализации людей с подобными особенностями. Личный пример актрисы помог изменить отношение многих к детям с подобным диагнозом.

Местом для семейного отдыха был выбран Таиланд. Эвелина вместе с сыном остановилась в одном из комфортабельных отелей на острове Пхукет. Тропический климат, близость морского побережья и развитая инфраструктура стали главными критериями при выборе локации для отдыха и оздоровления.

"Снова я здесь, в своем лучшем месте... Пришло время для перезагрузки и реабилитации", — поделилась телеведущая в своем блоге.

В социальных сетях артистка уже показала первые кадры из поездки: просторную территорию курорта, виллы среди зелени и песчаный пляж. Отпуск семья начала с прогулки по острову, дегустации местных экзотических фруктов и купания в бассейне. Поездка в теплый климат для Семена носит не только развлекательный, но и восстановительный характер, что особенно важно в период межсезонья.

Кроме того, в жизни телеведущей сейчас наступил стабильный период и в личной сфере. Ранее Эвелина упомянула, что состоит в новых отношениях, но предпочитает не раскрывать личность избранника и беречь приватность от лишнего внимания прессы. При этом главным приоритетом для нее по-прежнему остается семья и забота о сыне.

Публикации Бледанс из отпуска вызвали теплый отклик среди ее подписчиков. В комментариях пользователи отмечают позитивный настрой артистки и ее постоянное внимание к развитию и адаптации Семена, желая семье хорошего отдыха и продуктивного курса оздоровления.

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1 октября 2026, 15:46
Эвелина Бледанс. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
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Девочка для Семушки: 53-летняя Бледанс нашла завидную невесту особенному сыну

Фото: личный архив
Фото: личный архив
Фото: личный архив
Фото: личный архив

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