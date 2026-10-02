"Отслоился каблук": попутчица Сергея Соседова вскрыла роковую деталь за секунды до трагедии на лестнице

Нелепая случайность унесла жизнь неподражаемого музыкального критика.

Смертельный вояж 58-летнего телеведущего и непревзойденного эрудита Сергея Соседова в далекую Якутию продолжает обрастать леденящими кровь подробностями. Напомним, журналист прилетел в Нерюнгри по личному приглашению организатора конкурса красоты "Жемчужина Дальнего Востока — 2026" Виктора Беззубова, чтобы возглавить судейскую коллегию. Однако до сцены и праздничных софитов маэстро так и не дошел: на лестничном марше отеля критик потерял равновесие, рухнул вниз, пробил основание черепа и скончался, не приходя в сознание.

Пока миллионы зрителей гадали, что именно произошло на злополучных ступенях — внезапный инсульт, подлая подножка врагов или скользкий пол, — в студии ток-шоу Андрея Малахова на телеканале "Россия-1" прозвучала шокирующая правда. На откровенный разговор с ведущим решилась известный модельер Анна Сердюкова, которая летела в одном самолете с Соседовым из Москвы и находилась рядом с ним буквально до последних часов его жизни.

Дизайнер, вернувшаяся с похорон критика, едва сдерживала слезы. Она призналась, что до сих пор не может оправиться от шока после траурной церемонии, где безутешная 90-летняя мать Сергея Антонина Петровна буквально почернела от невыносимого горя у гроба единственного сына. Но главной сенсацией эфира стали воспоминания Анны о странном происшествии во время пересадки в Благовещенске.

По словам Сердюковой, когда они направлялись в зону выдачи багажа, Соседов внезапно начал сильно прихрамывать и с недоумением пожаловался на странное ощущение под ногой.

"Сергей вдруг сказал: "Не могу понять, что это, похоже, жвачка прилипла?". Он остановился, снял туфлю и перевернул ее. Оказалось, что каблук, состоящий из нескольких слоев кожи, отслоился", — поделилась жуткой деталью модельер.

Анна добавила, что на протяжении всего пути телеведущий неоднократно сетовал на сильный дискомфорт при ходьбе. Обувь была легкой, но из-за отходившей подметки и расслоившегося каблука критик постоянно запинался. Организатор злополучного конкурса Виктор Беззубов подтвердил страшную догадку: в день рокового падения в якутской гостинице Сергей Соседов был обут именно в эти неисправные туфли. Судя по всему, на крутом лестничном пролете надломанный каблук предательски зацепился за ступеньку, не оставив элегантному эстету ни единого шанса удержать равновесие на краю смертельной пропасти.