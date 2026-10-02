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Пятница 2 октября

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В Подмосковье назвали победителей региональных конкурсов педагогов

В Подмосковье назвали победителей региональных конкурсов педагогов
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Победителей региональных конкурсов среди педагогов наградили в Московской области, сообщили в пресс-службе правительства региона.

В частности, звание «Учитель года Подмосковья – 2026» получил преподаватель английского языка гимназии №7 городского округа Чехов Александр Фомичев. «Воспитателем года» стала Елена Спиридонова из гимназии №23 Химок, «Педагогом-психологом года» — Анна Бурмакина из дошкольного отделения «Семицветик» школы №20 Химок.

Лучшим учителем начальных классов признана Анна Макеева из школы №12 Серпухова. Среди учителей-предметников победителями стали Любовь Казина из лицея №1 Ступина (русский язык), Маргарита Васина из Балашихинского лицея (математика), Сергей Артамонов из школы №4 Домодедова (история), Татьяна Кирганова из школы №13 Электростали (обществознание), Наталья Болтаг из гимназии №5 Домодедова (английский язык) и Елена Зотова из лицея №2 Одинцова (французский язык).

Также награды получили победители в номинациях по информатике, химии, географии, биологии, искусству, музыке, технологии, физкультуре, основам безопасности жизнедеятельности и духовно-нравственной культуре.

Орденом Преподобного Сергия Радонежского награждена директор Физтех-лицея им. П.Л. Капицы Марина Машкова. За последние шесть лет учащиеся лицея более 300 раз становились победителями и призерами международных олимпиад. Заслуженный учитель России, преподаватель физики гимназии «Дмитров» Алла Курбатова получила награду за профессиональную деятельность. Она работает в школе более 50 лет.

«Качественное образование – один из главных запросов каждой семьи, каждого человека. Мы все хотим, чтобы наши дети состоялись, чтобы они были успешны, чтобы выпускники школ могли себя реализовать. И особую роль в этом играют учителя. Именно они мотивируют, находят подход, который помогает ребенку добиваться высоких результатов»,

– прокомментировал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Воробьев также отметил успехи подмосковных педагогов на федеральном уровне. На заключительном этапе всероссийских конкурсов «Учитель года», «Воспитатель года» и «Директор года» регион представляли 12 педагогов. Призером конкурса «Учитель года» стал преподаватель математики и информатики гимназии №10 Луховиц Андрей Феофанов. Денис Слонимский и Руфина Байкова вышли в финал пятого сезона телешоу «Классная тема!».

Победителям региональных конкурсов «Учитель года» и «Воспитатель года» предусмотрена премия 500 тыс. рублей, лучшему педагогу-психологу — 200 тыс. рублей. Лучшие учителя-предметники и учитель начальных классов получают по 300 тыс. рублей.
Меры поддержки педагогов в Московской области реализуются в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети».

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2 октября 2026, 16:39
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