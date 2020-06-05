"Позорище, дегенератка!": молодая жена Петросяна бьется в истерике

Когда Татьяна Брухунова стала женой Евгения Петросяна, она, конечно, думала, что все будут умиляться, радоваться, восхищаться. Она же считает себя звездой – хвастается в социальных сетях десертами, цветами, прогулками, нарядами... Но ей бы вместо этого книжки читать. Например, Пастернака, который мудро заметил: "Позорно ничего не знача, // Быть притчей на устах у всех".

Треплев в чеховской "Чайке" писал про Аркадину, что "нужно хвалить только ее одну, нужно писать о ней, кричать, восторгаться ее необыкновенною игрой, но так как здесь, в деревне, нет этого дурмана, то вот она скучает и злится, и все мы – ее враги, все мы виноваты". Эти слова в полной мере можно отнести к Татьяне Брухуновой. Не дай бог написать о ней что-то не медовое, не елейное, как с ней тут случится припадок.

Очередная истерика у пятой жены юмориста была спровоцирована материалом в "Комсомольской правде" под названием "Евгений Петросян и его молодая жена Татьяна Брухунова не живут вместе". Знакомый с делами звездной семьи юрист говорит там: "Думаю, Петросян женился на Брухуновой, чтобы иметь под рукой надежное доверенное лицо, на которое можно оформлять свои доходы и не слишком светиться".

Брухунова рвет и мечет! "Понимаю, Вам без разницы, что я скажу, ведь Вы уже поверили позорищу журналистского общества – мракобеске! Я так смеялась, когда мне прислали ту идиотическую статью. Сочиняла дегенератка. Не приходится удивляться! Про меня она ни одного слова правды еще за 2 года не написала. Очередной пасквиль, который был сфабрикован по заданию конкретного человека и оплачен им же!" – кричит юная жена Петросяна.