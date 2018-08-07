У Степаненко и Петросяна внезапно отобрали все богатства
"Наложен арест на все совместно нажитое недвижимое имущество Евгения Вагановича и Елены Григорьевны в рамках бракоразводного процесса", — цитирует ТАСС Жорина. По словам юриста, все культурные ценности пока останутся у Степаненко на ответственном хранении.
"Тем самым суд ограничил право на сделку, чтобы никто из супругов не смог ничего продать", – добавил адвокат. Защитник не стал уточнять что именно входит в перечень арестованных богатств.
Как сообщали ранее Dni.Ru пока еще жена Петросяна требует 80% от совместно нажитого имущества, которое оценивается в 1,5 миллиарда рублей. Поговаривают, что за свою творческую карьеру юмористы заработали на десять элитных квартир, два загородных дома, несколько иномарок, коллекцию картин и антиквариата.
Также в иске о разделе имущества есть фраза: "Два объекта недвижимости, приобретенные на имя третьих лиц". Эти объекты звезды тоже собираются делить. По слухам, Елена Степаненко претендует на две квартиры в центре Москвы подаренные личной помощнице Петросяна Татьяне Брухуновой.
Напомним, 3 августа стало известно, что Евгений Петросян и Елена Степаненко решили расстаться, прожив вместе более 30 лет. По слухам, причиной развода стала личный ассистент юмориста, 29-летняя Татьяна Брухунова. Однако есть информация, что артисты не вместе уже 15 лет, однако лишь сейчас пара решила оформить развод.
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