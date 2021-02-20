Хочет больше: у Степаненко разыгрался аппетит в разделе имущества с Петросяном

Юмористка намерена забрать у коллеги более половины совместно нажитого. По словам адвоката артиста Сергея Жорина, Евгений Петросян настаивает на разделе 50 на 50.
По словам правозащитника, скоро требования Елены Степаненко будут уточнены, передает Пятый канал. Адвокат подчеркнул, что реальная стоимость имущества юмориста существенно меньше, чем говорилось в Интернете.
При этом Сергей Жорин отметил, что только за экспертизу Евгений Петросян заплатил несколько миллионов рублей. Напомним, что Елена Степаненко и юморист ранее решили развестись после 33 лет совместной жизни.
Адвокат отметил, что Елена Степаненко еще недавно наотрез отказывалась идти на конструктивное общение. Сергей Жорин констатировал, что бывшие муж и жена уже устали от скандальной истории.
Как писали "Дни.ру", Евгений Петросян, по слухам, женился на своей молодой помощнице Татьяне Брухуновой. У пары родился сын, которого назвали Ваганом.
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