На кого променял Петросян исхудавшую Степаненко

72-летнего Евгения Петросяна подозревают в романтической связи с 29-летним личным ассистентом Татьяной Брухуновой. Особой пикантности ситуации добавляет то обстоятельство, что женщина похожа на Елену Степаненко в молодости. Dni.ru подобрали для своих читателей самые разные фотографии Татьяны, которую называют разлучницей в паре, которая сейчас через суд делит совместно нажитое имущество.