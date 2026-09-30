"Все могло быть": продюсер Дзюник не поверил в случайную смерть Сергея Соседова на гастролях

Жуткие нестыковки в обстоятельствах внезапной смерти культового музыкального критика навели его близкое окружение на пугающую мысль о жестокой расправе обиженных знаменитостей.



Трагическая гибель 58-летнего телеведущего и непревзойденного эрудита Сергея Соседова в далекой Якутии продолжает обрастать все более зловещими версиями. Официальная картина уверяет: журналист стал жертвой нелепого падения с лестницы в гостинице города Нерюнгри. Однако в кулуарах отечественного шоу-бизнеса отказываются верить в слепую случайность. Известный продюсер Леонид Дзюник, который долгие годы дружил с Сергеем Васильевичем и прекрасно знал изнанку звездного мира, открыто признался, что не верит в версию о простом несчастном случае, и поделился своими тяжелыми подозрениями.

С первых же часов после трагедии показания свидетелей и официальные отчеты начали подозрительно противоречить друг другу. Картина рокового вечера менялась буквально на глазах, порождая массу неудобных вопросов.

"Понимаете, все очень разнится. Кто-то говорит, что он со ступенек упал, кто-то — просто на площадке упал. Директор гостиницы вообще сказал, что он вышел покурить и вернулся обратно, и это тромб. Его увезли в больницу в Нерюнгри. Ну, если бы это случилось в Москве, то, наверное, было бы как-то все по-другому", — эмоционально высказался продюсер.

Главная и самая страшная мысль, которую озвучил Дзюник: за годы бескомпромиссной телевизионной работы Соседов нажил себе колоссальное количество влиятельных, мстительных и баснословно богатых врагов. Сергей Васильевич никогда не церемонился с поп-идолами, безжалостно срывая с них маски величия, невзирая на многомиллионные гонорары и связи небожителей. За эту правду маэстро платил репутацией самого опасного и неудобного человека в индустрии.

Продюсер вспомнил леденящий душу телефонный звонок, который раздался сразу после первых сообщений о смерти критика.

"Моя подруга Леся Сазыкина позвонила мне сразу, когда узнали мы о гибели Сергея. Леся мне сказала: "Леня, в прошлом году тебе угрожали по поводу того, что ты о Пугачевой говоришь так много и нелицеприятно. Сергей-то ведь ничуть не меньше говорил". И не только о Пугачевой, и о других звездах резко высказывался, которые получают миллионы за свои концерты и хвастаются потом, как шикарно живут. Может, Соседову все-таки угрожали? И вот эта его дальняя поездка… Он же ведь об этом объявил заранее, что будет в Якутии. Кто его знает? Может, кто-то ногу ему подставил, чтобы он упал, подтолкнул… Я не могу, конечно, об этом судить. Но вот такая версия все-таки ходила и ходит", — откровенно признался Леонид Дзюник.

Продюсер не сомневается: многие в артистической тусовке люто завидовали Соседову. Но не его положению или деньгам, а феноменальной внутренней свободе и смелости резать правду-матку в лицо тем, перед кем остальные привыкли заискивать.

"Все могло быть. Завидовали ему многие, что он мог взять и вот так вот правду сказать о человеке, что он бездарность, что он ничего из себя не представляет, ни как артист, ни как певец. И это очень многим не нравилось… Я могу только сказать: Царство небесное, Сережа, будем тебя помнить всегда и гордиться, что были знакомы, дружны с тобой. Трудно, очень трудно говорить", — с горечью подытожил продюсер.

Пока следователи пытаются восстановить поминутную хронику событий в якутском отеле, вопросы без ответов продолжают терзать публику. Удаленность от столицы, открытая дата поездки и бесконечная череда обиженных звезд превращают эту смерть в запутанный детектив.