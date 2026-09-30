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Октябрьский календарь переобучения: когда стартуют программы "Профессий будущего" в Печатниках

Фото: Агентство городских новостей &quot;Москва&quot;
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В течение месяца в Печатниках последовательно стартуют около 30 коротких программ – от рабочих специальностей и логистики до дизайна, бухгалтерии, продаж и общепита.

Октябрь в центре "Профессии будущего" пройдет почти без пауз между новыми наборами. Большинство курсов рассчитано максимум на три месяца, а учебный график в три смены позволяет совмещать занятия с текущей занятостью. Записаться на выбранную программу можно на сайте.

1-5 октября: закупки, бухгалтерия, станки и пищевое производство

Первые наборы открываются уже 1 октября. В этот день начинаются сразу три направления. На программе "Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий" слушателей знакомят с электрикой, сантехникой, отделкой, основами строительства и эксплуатации объектов. В тот же день стартует "Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования" — с ремонтом, монтажом и демонтажом техники, программируемыми системами и измерительными приборами. Еще один старт 1 октября — "Специалист по закупкам", где разбирают переговоры, анализ рынка, документацию, управление закупками и 1С.

2 октября начинается курс "Бухгалтер. 1С:Предприятие". Слушатели изучат назначение и возможности "1С:Предприятие 8", настройки интерфейса "1С:Бухгалтерия" и базовые операции с бухгалтерскими документами.

Самая насыщенная дата первой недели — 5 октября. В этот день запускается базовый курс "Токарь", где можно освоить устройство токарной обработки, настройку станков и изготовление деталей. Параллельно начинается программа "Токарь, 4-й разряд" с чтением чертежей, подбором режимов резания и термообработкой.

Также 5 октября стартуют "Фрезеровщик" и "Фрезеровщик, 4-й разряд". Первый курс знакомит со станками разных типов, техническими схемами и свойствами материалов, второй рассчитан на более сложные и крупные детали, точную обработку и самостоятельную наладку оборудования.

Еще два старта 5 октября — "Графический дизайнер" и "Оператор линии в производстве пищевой продукции". Будущие дизайнеры изучают графические программы, основы веб-дизайна, композицию и цвет. На пищевом производстве акцент делают на настройке, обслуживании и управлении линией.

7-9 октября: бариста, интерьер, сборка, сантехника, логистика и сервис

7 октября начинается курс "Бариста" — с профессиональным кофейным оборудованием и рецептурами напитков.

8 октября стартуют две программы. "Дизайнер интерьера" включает AutoCAD, SketchUp и 3Ds Max, создание чертежей, 3D-моделей и визуализаций, подбор мебели и декора, работу с клиентами и подрядчиками. На курсе "Слесарь механосборочных работ" слушатели осваивают ручной и электроинструмент, сборку и регулировку узлов, слесарную обработку, сварку и пайку.

9 октября открывается сразу несколько направлений. Будущие слесари-сантехники будут учиться устанавливать, ремонтировать и обслуживать сантехническое оборудование, работать с системами водоснабжения, отопления и канализации. Операторы логистических работ — использовать информационные системы, анализировать большие объемы данных и организовывать перевозки и складирование.

В тот же день стартуют программы "Администратор" и "Повар". Первая посвящена системам бронирования, документации, отчетности, конфликтным ситуациям, конфиденциальности и стандартам сервиса. Вторая — кухонной технике, подготовке продуктов, планированию запасов и работе в условиях интенсивного потока.

12-15 октября: повышение разряда, продажи, цифровая печать и клининг

12 октября повторно открывается набор на "Специалиста по закупкам". В этот же день начинается программа "Слесарь-сантехник, 4-й разряд", где уже комплексно разбирают центральное отопление и водоснабжение, а также регулировку и испытания систем.

13 октября стартует курс "Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 4-й разряд". Его участники будут работать с электросетями напряжением до 1000 В и выполнять слесарные и монтажные операции при ремонте. В тот же день начинается "Менеджер по продажам" — с основами продаж, анализом рынка, привлечением клиентов, ведением базы и презентациями.

14 октября открывается программа "Оператор цифровой печати". Слушателей учат проверять макеты, подбирать режимы печати, готовить расходные материалы, выполнять резку, ламинирование, брошюровку и упаковку.

15 октября начинается курс "Рабочий по профессиональной ручной уборке". В программе — дозирование спецхимии с учетом pH, работа с деликатными поверхностями, эргономичный инвентарь и цветовая кодировка СанПиН/ХАССП.

19-23 октября: продвинутые рабочие программы, продажи и веб-дизайн

19 октября еще раз стартует "Фрезеровщик, 4-й разряд" — программа для работы со сложными и крупными деталями и самостоятельной наладки станков. В этот же день открывается второй октябрьский поток "Менеджера по продажам".

22 октября начинается сразу три программы. "Токарь, 4-й разряд" рассчитан на тех, кто хочет работать с чертежами, справочными режимами резания и термообработкой. "Логист" посвящен оптимизации логистических процессов, поставкам, профильным информационным системам и анализу данных. "Веб-дизайнер" включает интерфейсы, HTML и CSS, формы, прототипирование страниц и верстку.

23 октября второй поток открывает программа "Оператор логистических работ".

26-30 октября: вентиляция, лифты, повторные наборы и 1С

26 октября снова стартуют курсы "Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования" и "Слесарь-сантехник, 4-й разряд". В этот же день начинаются два новых технических направления.

На программе "Монтажник систем вентиляции и кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации" слушатели изучают монтаж и подключение вентиляционных и климатических систем, схемы оборудования и правила работы с ним. На курсе "Электромеханик по лифтам" учат диагностировать неисправности, устранять их и разбираться в принципах работы лифтовых систем.

29 октября начинается "Специалист. 1С:Предприятие". Курс охватывает бухгалтерский и налоговый учет, автоматизацию учетных процессов, работу в профессиональной программе, формирование и анализ отчетности.

30 октября открывается еще один поток "Слесаря механосборочных работ".

Почему курсы рассчитаны на короткий срок

Октябрьская линейка построена как интенсивная практическая подготовка. Обучение длится не более трех месяцев и подходит как для смены профессии, так и для повышения квалификации или разряда. Занятия проходят в цехах-мастерских на оборудовании, аналогичном производственному.

"Осень — подходящее время, чтобы не откладывать смену профессии на следующий год. Октябрьские программы позволяют в срок до трёх месяцев получить практические навыки и возможность выйти на новую работу уже в этом году. Мы предлагаем практико-ориентированное обучение именно в тех сферах, где наблюдается стабильный спрос у работодателей и рост заработной платы. 80% наших выпускников получают предложения о работе ещё во время учёбы, а их зарплата в среднем увеличивается на 50%. Занятия проходят в три смены, что позволит совмещать курсы с текущей работой", — рассказал руководитель службы занятости населения Москвы и центра "Профессии будущего" Андрей Тарасов.

После окончания учебы выпускникам помогают карьерные наставники. У центра более трех тысяч работодателей-партнеров, через которых можно подбирать подходящие вакансии.

От обучения — к рынку труда

В стратегии развития системы социальной защиты Москвы до 2030 года Сергей Собянин отмечал, что столица создает для москвичей и жителей других регионов современную образовательную инфраструктуру и возможности для развития кадрового потенциала.

Служба занятости населения Москвы — крупнейший государственный кадровый оператор столицы. Офисы трудоустройства работают в том числе в центрах "Мои документы". Два флагманских центра расположены на улице Куусинена, дом 2, корпус 1, и улице Шаболовка, дом 48. Центр занятости "Моя карьера" находится на улице Сергия Радонежского, дом 1, строение 1.

В "Профессиях будущего" на улице Щепкина, дом 38, строение 1, за срок до трех месяцев можно освоить одну из 75 востребованных профессий. Осенью 2025 года у проекта появилась собственная площадка практического обучения в Печатниках. Образовательный процесс здесь выстроен как полный цикл: учеба, выпуск специалиста и дальнейшее сопровождение на рынке труда.

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Фото: Агентство городских новостей "Москва"
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