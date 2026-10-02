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Пятница 2 октября

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Вернувшаяся в Москву актриса Старшенбаум осталась без ролей

Анна Старшенбаум. Фото: kino-teatr.ru
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Категорический отказ от отечественного кино обернулись для некогда востребованной звезды кинематографа глухим профессиональным тупиком.

Актриса Анна Старшенбаум вернулась в Москву после продолжительного пребывания в Таиланде. Год назад артистка рассказывала о планах надолго обосноваться в Азии и сделать паузу в съемочном процессе, однако в итоге приняла решение вернуться в Россию.

По информации СМИ, быстро возобновить активную работу в кино пока не удается: после длительного перерыва актриса столкнулась с паузой в новых проектах и контрактах, поэтому сейчас заново адаптируется к профессиональному графику в столице.

О своем возвращении в Москву Анна сообщила в социальных сетях, выложив фотографию с прогулки по территории ВДНХ. Актриса предстала без профессионального макияжа и сопроводила публикацию ироничным комментарием по поводу реакции своего супруга, спортсмена Даниила Наумова:

"Муж говорит, фото неудачное, такое лучше не выкладывать… Зато ему нравится, когда я на фото жую и вся перекошенная", — написала артистка.

Помимо бытовых новостей, Старшенбаум затронула тему взаимоотношений в семье. Актриса отметила, что не является сторонницей поспешных браков, и посоветовала парам проверять совместимость в совместной жизни до похода в загс: "Причем желательно не меньше трех лет".

Возвращение актрисы вызвало обсуждение в сети. Киноиндустрия быстро меняется, и после годичной творческой паузы, связанной с рождением второго ребенка и жизнью за границей, Старшенбаум предстоит вновь включаться в кастинги и рабочий ритм столичных кинопроизводств.

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2 октября 2026, 09:20
Анна Старшенбаум. Фото: kino-teatr.ru
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