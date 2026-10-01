Мистическое откровение у гроба безвременно ушедшего критика заставило траурный зал поверить в существование роковых знаков судьбы.



На Троекуровском кладбище Москвы состоялась пронзительная церемония прощания с самым бескомпромиссным экспертом отечественного телевидения Сергеем Соседовым. Проводить телеведущего в последний путь приехали близкие друзья, преданные поклонники и коллеги по цеху. Среди тех, кто не мог сдержать душевной боли, оказалась певица Азиза. Ни для кого в шоу-бизнесе не секрет, что маэстро боготворил артистку, публично провозглашая ее истинной и недосягаемой дивой современной эстрады. Выйдя к микрофону в траурном зале, исполнительница произнесла прощальную речь, от которой у присутствующих буквально поползли мурашки по коже.

Азиза решила приоткрыть завесу над гранью таланта критика, о которой знали лишь единицы. Оказывается, за маской хлесткого телевизионного правдоруба скрывался глубокий поэт с тончайшим чутьем слова. Певица вспомнила, как композитор Олег Молчанов написал для нее новую песню: мелодия и куплеты получились безупречными, но припев никак не складывался. Ни один маститый столичный поэт-песенник на протяжении полугода не мог уловить нужное настроение. В отчаянии композитор посоветовал обратиться к Соседову, отметив его поэтический дар.

"Сережа сразу ответил: "Присылай текст, Аза". И буквально за считанные минуты он прислал то, что полгода не могли сочинить именитые авторы. Он написал такие строчки: "Если в жизни падать, то вновь, улыбаясь, вставать. За дождями боль оставить и снова дерзать, снова взлетать", — дрожащим голосом процитировала певица стихи маэстро.

Смысл этих строк прозвучал под сводами траурного зала как леденящее душу пророчество. Жизнь самого Сергея Васильевича оборвалась именно из-за падения: журналист оступился на лестничном марше в якутском отеле, получив смертельную травму головы. Совпадение оказалось настолько пугающим и буквальным, что стоявшие рядом люди начали перешептываться, не веря собственным ушам. Неужели критик заранее видел сценарий собственного рокового финала?

"Банальное падение, лестница, суровая действительность... Не в переносном, а в прямом смысле: человек падает. Но как высоко после этого падения он взлетает! Взлетает над всеми нами. Что это было — совпадение, мистическое видение или предчувствие? О каком именно падении он тогда писал? Не знаю! У каждого оно свое. Но тот взлет, который совершил он сам — так неожиданно для семьи, пожилой мамы и всех нас, — оказался самым высоким его полетом", — сквозь слезы воскликнула артистка.

Звезда искренне поблагодарила судьбу за многолетнюю дружбу с уникальным критиком, которого никто не сможет заменить. В память о преданном друге Азиза дала публичную клятву прямо у гроба: она обязательно запишет и выпустит ту самую песню, где пророческий куплет навсегда сохранит поэтическую душу Сергея Соседова.