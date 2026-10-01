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Четверг 1 октября

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Оксана Самойлова покинула Россию после шокирующих откровений о Джигане

Оксана Самойлова. Фото: Youtube / @sobchak
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Эхо оглушительного семейного скандала не утихает ни на секунду, а главная героиня драмы неожиданно предпочла сменить душную атмосферу бесконечных обсуждений на романтичный европейский лоск.

Информационное пространство буквально взбудоражено откровениями Оксаны Самойловой. В резонансной беседе с журналисткой Ксенией Собчак многодетная мать раскрыла пугающие подробности личной жизни с рэпером Джиганом (Денисом Устименко). Как выяснилось, еще в июле в их роскошном загородном коттедже разыгрался настоящий триллер: музыкант в состоянии измененного сознания устроил пальбу из огнестрельного оружия, почти десять часов силой удерживал собственный персонал и ранил одного из охранников. В подмосковной полиции уже официально подтвердили проведение проверки по данному факту.

Смертельный страх за жизни четверых наследников стал лейтмотивом этой громкой истории. От откровений старшей дочери пары Ариелы у многомиллионной аудитории стыла кровь в жилах. Девочка-подросток мужественно взяла на себя ответственность за младших братьев и сестер, пока взрослые разбирались с последствиями срыва отца. В комментариях под выпуском зрители единодушно назвали школьницу "единственным взрослым человеком в этой семье", поражаясь ее выдержке.

Однако сразу после выхода сенсационного выпуска блогерша приняла внезапное решение сменить обстановку. Стало известно, что Оксана Самойлова покинула пределы России и улетела во Францию. Знаменитость отправилась прямиком в Париж, оставив за спиной бушующие в Сети страсти, пересуды светской тусовки и бесконечные вопросы журналистов. Впрочем, этот шаг вызвал у некоторых интернет-пользователей и светских обозревателей недоумение: многие ожидали, что после пережитого стресса семья предпочтет закрыться дома в полном составе.

Тем временем сам Джиган продолжает находиться на Святой земле. Артист уже несколько месяцев проходит лечение в специализированном реабилитационном центре в Израиле. Все жуткие обвинения экс-супруги о захвате заложников, стрельбе по охране и наркотическом психозе музыкант категорически отрицает, списывая происходящее на спланированную информационную атаку перед судом. Пока рэпер ищет душевное равновесие в заграничной клинике, а блогерша наслаждается видами французской столицы, их многолетний брак окончательно и бесповоротно уходит в историю.

Шоу-бизнес в Telegram

1 октября 2026, 12:14
Оксана Самойлова. Фото: Youtube / @sobchak
соцсети• Требует проверки

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