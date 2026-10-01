Смертельно больная Лерчек приняла роковое решение и навсегда закрыла громкое дело

Отказ от многолетней судебной мести стал для изможденной знаменитости последней попыткой спасти остатки душевных и физических сил перед лицом нависшей трагедии.



Многомиллионная армия поклонников скандально известной инфодивы Валерии Чекалиной (Лерчек) замерла в немом оцепенении. Череда бесконечных судебных тяжб, следственных действий, финансовых крахов и крах брака превратили жизнь некогда цветущей многодетной матери в затяжной кошмар. Звезда интернета буквально тает на глазах. Ее мучают сильнейшие боли, происхождение которых врачи пока так и не выяснили.

Именно в этот критический момент смертельно больная на глазах Лерчек приняла роковое решение и навсегда закрыла громкое дело. Девушка, некогда готовая бороться за каждую копейку и публично уничтожать любого врага, сделала шокирующий жест милосердия и пошла на мировую в схватке со своей бывшей подругой и звездным стилистом Эльвирой Янковской.

Как сообщает СМИ, Валерия направила в суд официальное ходатайство с просьбой полностью прекратить производство по гражданскому иску против экс-помощницы. Измученная борьбой за собственную жизнь звезда предпочла замять скандал, выбрав тишину и покой. Впрочем, этот великодушный поступок был подкреплен и солидными денежными выплатами.

Поняв, что дело пахнет реальным тюремным сроком, стилистка поспешила откупиться от потерпевших. Ранее стало известно, что Янковская выплатила обманутым клиентам четыре миллиона рублей, а лично на счета Чекалиной перевела еще два миллиона. Обессиленная звезда марафонов забрала спасительную компенсацию и решила навсегда вычеркнуть эту войну из своей жизни.

Аналогичные ходатайства подали и другие медийные потерпевшие. Однако звездный фронт обманутых модниц раскололся: две девушки, блогеры Анастасия Якушева и Евгения Филимонова, наотрез отказались прощать обидчицу. Представитель потерпевших официально подтвердил, что оскорбленные дамы продолжают поддерживать свои гражданские иски и намерены добиваться для стилистки максимально сурового тюремного наказания.

Напомним, эта люксовая драма гремела на всю страну. На протяжении полутора лет Янковская цинично наживалась на доверии состоятельных подруг, продавая им вещи под марками "Кристиан Диор", "Прада" и "Эрмес" по ценам чуть ниже рыночных. Однако независимая экспертиза сорвала маски: весь брендовый гардероб Чекалиной и ее окружения оказался грошовым контрафактом с азиатских рынков.

Окончательную точку в судьбе предприимчивой гардеробщицы поставит Фемида. Но для самой Лерчек эти разборки потеряли всякий смысл. Забрав положенные миллионы и простив заклятую подругу, блогерша окончательно вышла из игры. Перед лицом реальной опасности для жизни фальшивые сумки и уязвленное самолюбие перестали иметь для нее хоть какое-то значение.