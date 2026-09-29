"К чертовой матери, не будьте идиотами!": взбешенный Валерий Меладзе сорвался на дерущихся женщин прямо со сцены

Громкий европейский перформанс знаменитого певца обернулся унизительным скандалом, заставившим артиста забыть о светских приличиях и перейти на жесткий командный тон.



Некогда один из самых востребованных и высокооплачиваемых артистов отечественной эстрады Валерий Меладзе вновь оказался в эпицентре бурного светского скандала. Музыкант, годами выстраивавший безупречный имидж благородного романтика, галантного кавказского джентльмена и кумира миллионов женщин, столкнулся с обратной стороной фанатского безумия во время заграничного турне. Выступление исполнителя в Чехии едва не переросло в массовое побоище прямо у подножия сцены, вынудив артиста экстренно остановить музыку и лично навести порядок в зрительном зале.

Все произошло в тот момент, когда со сцены звучали проникновенные лирические композиции, а атмосфера должна была располагать к возвышенным чувствам. Однако в плотно набитой фан-зоне разыгрался совершенно иной сценарий, бесконечно далекий от интеллигентного лоска. Несколько разгоряченных дам не смогли поделить между собой выгодные места в первом ряду, поближе к обожаемому кумиру.

Банальное соперничество за лучший ракурс для видео в социальных сетях быстро переросло в неприкрытую агрессию. Сначала нарядные зрительницы начали яростно толкать друг друга локтями, осыпать взаимными упреками, а затем и вовсе сцепились в ожесточенной схватке. В ход пошли ногти, шпильки и вырванные волосы под испуганные визги стоящих рядом людей.

Увидев, что прямо перед его глазами разворачивается безобразный женский бокс без правил, певец пришел в неописуемую ярость. Привычная сдержанность слетела со звезды в одно мгновение. Меладзе бросил петь, властно махнул рукой музыкантам и на глазах у сотен ошарашенных зрителей обрушился на зачинщиц потасовки с ледяным гневом.

"Бои какие-то тут происходят! Здесь концерт! К чертовой матери всех, кто здесь устроил кипиш! Не надо быть идиотами! Разошлись! Еще пытаются кому-то что-то объяснять... Я смотрю за всеми вами!" — в бешенстве отчеканил артист в микрофон, сверля тяжелым взглядом опешивших хулиганок.

Столь жесткая реакция артиста подействовала отрезвляюще. В зале повисла звенящая тишина, а участницы потасовки, испугавшись гнева кумира, поспешили разойтись по сторонам. Но инцидент уже невозможно было замять. Многочисленные свидетели позорной сцены успели снять вспышку звездного гнева на смартфоны, и скандальные видеозаписи молниеносно заполонили русскоязычные паблики и европейские социальные сети.

В комментариях тут же развернулись бурные дискуссии. Многие пользователи открыто поддержали исполнителя, отметив, что он повел себя по-мужски, вовремя пресек надвигающуюся бойню и защитил остальных зрителей от сорванного вечера.

Другие же комментаторы с нескрываемой иронией подметили, как сильно изменился уровень выступлений артиста. Если раньше он собирал аншлаги в респектабельных концертных залах Москвы, то теперь в Европе ему приходится лично исполнять роль сурового вышибалы, осаживая неадекватных зрительниц прямо посреди песен о большой любви.