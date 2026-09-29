Убитая горем мать Сергея Соседова не сможет попрощаться с сыном так, как хотела

Прощание с Сергеем Соседовым пройдет на Троекуровском кладбище вопреки изначальным планам семьи.



Внезапный и трагический уход 58-летнего музыкального критика Сергея Соседова продолжает отзываться незаживающей болью в сердцах миллионов телезрителей. Журналист погиб 23 сентября в якутском городе Нерюнгри, куда прибыл ради работы на местном конкурсе. Пока коллеги в столице спешно решали организационные вопросы, тело критика застряло за тысячи километров от дома. Долгая и мучительная процедура оформления документов и согласования сложнейшего спецборта растянулась на несколько суток, превратив дни ожидания для близких в настоящий филиал ада на земле.

Параллельно вскрылись и истинные медицинские подробности гибели маэстро. Удобная версия об оторвавшемся тромбе после перелета окончательно развеяна судебными медиками. Работники якутского морга не удержались и проговорились организатору несостоявшегося шоу Виктору Беззубову: вскрытие показало страшную картину. Никаких сосудистых катастроф не было. Соседов получил тяжелейшие переломы и черепно-мозговые повреждения при падении на лестничном марше отеля, которые оказались несовместимыми с жизнью. Сильнейший удар головой привел к массивным гематомам и мгновенной гибели мозга.

Однако главная душераздирающая драма развернулась вокруг вопроса, где именно найдет свой последний приют любимец публики. В этой скорбной истории столкнулись два совершенно разных мира: тихая материнская любовь и громкий пафос светского общества.

Изначально раздавленная бедой мать критика, Антонина Петровна, твердо настаивала на скромных семейных похоронах в Подмосковье. Пожилая женщина мечтала положить Сережу рядом с самым близким для него человеком, избавив от чужих любопытных глаз.

"Сережу похоронят на Перепечинском кладбище, рядом с отцом", — с тихой грустью делилась родительница сокровенными планами.

Для нее он оставался просто любимым сыном, домашним, ранимым и уставшим от вечной борьбы за правду на эстраде.

Но у влиятельных коллег по цеху и телевизионных боссов оказался совершенно иной взгляд на прощание с легендой. Смерть критика такого масштаба превратили в событие национального значения, отодвинув скромные материнские намерения на второй план.

Окончательную точку в спорах о месте погребения поставил телеведущий Вадим Такменев. Он официально объявил, что траурная церемония состоится в среду, 30 сентября, на престижнейшем Троекуровском кладбище Москвы. Прощание пройдет в Большом траурном зале, начнется в 11 утра и будет полностью открытым для многотысячной армии поклонников и журналистов. Никаких закрытых дверей, никаких тихих семейных слез: шоумена проводят в последний путь под прицелом десятков телекамер, вспышек фотографов и аплодисментов бомонда.

Матери артиста оставалось лишь смириться с выбором столичной элиты. Сергей Соседов, всю жизнь отдававший себя без остатка публике, даже после трагической гибели остался принадлежать зрителю.