"Уже сидит!": Брухунова откровенно рассказала о рожденном от престарелого Петросяна сынишке

Татьяна Брухунова долго скрывала, что родила от юмориста Евгения Петросяна. Любые вопросы на эту тему вызывали у нее ярость. Но шила в мешке, как известно, не утаишь. И вот уже счастливый 75-летний папа радостно позирует с полугодовалым сынишкой на руках, а 31-летняя супруга артистка Татьяна Брухунова делится с окружающими радостью по поводу материнства.

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