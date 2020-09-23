"Уже сидит!": Брухунова откровенно рассказала о рожденном от престарелого Петросяна сынишке

Сын Петросяна и Брухуновой родился 13 марта 2020 года в Дубае. Его назвали Ваганом в честь отца Евгения Петросяна – Вагана Межлумовича. Интересно, что у Евгения Вагановича не так давно в Америке родился правнук. Так что не исключено: правнук и сын известного артиста в школе будут сидеть за одной партой. "Чего только не бывает в биологии...", – как говорила героиня Ольги Остроумовой в фильме "Гараж".
Судя по странице Татьяны Брухуновой в социальной сети "Инстаграм", материнством она наслаждается. Но на глаза журналистам старается не попадаться. "Фото (с сыном – Прим. ред.) сделала моя мама, – призналась она. – И у меня возникло желание им поделиться. Я – не суперзвезда, за мной папарацци не ходят".
Она обещает, что как и прежде будет радовать своих подписчиков красивыми фотографиями, что наполнение ее социальных сетей не изменится "Я ничего в своей жизни не меняла и не планирую", – пояснила Брухунова.
Рассказала она и о том, как растет маленький Ваган. "Мне повезло, видимо, – говорит молодая жена Петросяна. – Сын очень любит гулять, с интересом рассматривает все вокруг. Он уже сидит".
Многие люди думали, что для Петросян и Брухунова воспользовались популярной среди артистов услугой рождения ребенка суррогатной матерью. Но пятая жена артиста эти подозрения отвергает. На вопрос о том, как она переносила беременность, Брухунова ответила: "Всякое бывало. Но у меня были доктора мечты – с ними ничто не страшно".
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