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Елена Григорьевна Степаненко

Артистка эстрады
Елена Григорьевна Степаненко
  • Дата рождения: 8 апреля 1953
  • Место рождения: Сталинград, РСФСР, СССР
  • Знак зодиака: Овен
  • Рост: 168
  • Вес: 75
  • Размер груди: 4
  • Жена/Муж: Евгений Петросян

Елена Степаненко родилась 8 апреля 1953 года в Сталинграде (ныне — Волгоград). После окончания в 1970 году волгоградской средней общеобразовательной школы № 67, в течение одного года училась в Волгоградском училище искусств.

В 1971 году приехала в Москву и поступила на факультет актерского мастерства музыкальных жанров ГИТИСа. С 1979 года — актриса Московского театра эстрады, где исполняла роли в нескольких спектаклях, пародировала известных актеров и пела. В театральных и эстрадных юмористических постановках играла вместе со своим вторым мужем, Евгением Петросяном. Являлась артисткой Концертного ансамбля эстрадных миниатюр под руководством Евгения Петросяна Московского государственного концертного объединения «Москонцерт».

С 1990 года также снимается в кино. 27 января 1995 года Елене Степаненко присвоено почетное звание «Заслуженный артист Российской Федерации» «за заслуги в области искусства». 25 мая 2015 года награждена орденом Дружбы «за заслуги в развитии отечественной культуры и многолетнюю плодотворную деятельность». В 2017 году являлась одной из ведущих программы «Субботний вечер» на телеканале «Россия-1», где выступала в роли психолога.

Личная жизнь

Первый муж — Александр Васильев, пианист. В конце 1970-х годов Александр впервые вывел Елену на эстраду, где она пародировала известных актеров и пела, а он ей аккомпанировал. С 1982 по 1988 годы работал с Владимиром Винокуром, затем (по состоянию на 5 октября 2006 года) — в джазовом ансамбле Вадима Эйленкрига.

Второй муж — Евгений Ваганович Петросян (род. 16 сентября 1945, Баку), советский и российский артист эстрады, писатель-юморист, телеведущий, народный артист РСФСР (1991). Елена и Евгений познакомились в 1979 году, а поженились в 1985 году.

4 июля 2018 года Елена Степаненко подала гражданский иск о разводе и разделе совместно нажитого имущества супругов. По сообщению источника информационного агентства России «ТАСС» от 3 августа 2018 года, «Степаненко требует в рамках гражданского иска о разводе и разделе имущества восемь из десяти столичных квартир, антиквариат и другие ценности. Общая сумма заявленных в иске требований составляет более чем 80 % от всего совместно нажитого имущества. Общий объем совместно нажитого имущества составляет 1,5 миллиарда рублей». Первое заседание по рассмотрению иска прошло 6 августа 2018 года в Хамовническом суде города Москвы. Интересы Елены Степаненко в суде представлял адвокат Елена Забралова, а Евгения Петросяна — адвокат Сергей Жорин. По словам адвоката Сергея Жорина, Петросян и Степаненко уже около пятнадцати лет «не ведут совместное хозяйство и не живут, как муж и жена».

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