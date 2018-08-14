Петросян и Степаненко утаили целое состояние

Оказалось, что не все квадратные метры элитного жилья принадлежат обоим супругам-юмористам, которые недавно объявили о разводе и делят имущество. Как выяснили риэлторы, часть квартир записана исключительно на Евгения Петросяна, а у Елены Степаненко жилье – только в доле с мужем.

По словам риелтора Константина Иванова, в столичном доме, что в Сеченовском переулке, у Степаненко и Петросяна не две, как сообщалось ранее, а три квартиры. При этом они принадлежат супругам в долевой собственности – пятьдесят на пятьдесят.

"Первая имеет общую площадь в 138,7 квадратных метров и может стоить до 65 миллионов рублей. Вторая квартира пары занимает площадь в 92 квадратных метра и может стоить до 36 миллионов рублей. Третья – общей площадью 64 квадратных метра тянет на 28 миллионов рублей", – цитирует эксперта сайт "Комсомольская правда".

Остальными же московскими квадратными метрами Петросян владеет единолично. Это две квартиры на улице Плющиха, которые он объединил их в одну, жилье на Арбате и квартира в Пречистенском переулке. К слову, в последней собрана коллекция антиквариата юмориста, к которой теперь его супруга его не подпускает.

Также, по словам Константина Иванова, у сатирика имеется и жилье на улице Олеко Дундича. В итоге, если посчитать стоимость этих квадратных метров, то к полуторамиллиардному состоянию Степаненко и Петросяна, можно добавить еще 156 миллионов рублей.

Напомним, что первое судебное слушание по главному разводу года намечено на 6 сентября. Оно пройдет в закрытом режиме, чтобы сохранить право артистов на "неприкосновенность личной жизни".