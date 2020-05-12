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Шоу-бизнес

"Этот брак оказался роковой ошибкой": Петросян собрал чемодан и ушел от жены

Евгений Петросян. Фото:instagram.com/petrosyanevgeny
"Дни.ру" продолжают серию расследований о женах Евгения Петросяна. Сегодня речь пойдет об Анне Козловской, дочери легендарного оперного тенора Ивана Козловского. Она училась с Евгением Вагановичем на одном курсе, а позже стала его второй женой. Эти отношения у Петросяна оказались самыми короткими...
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Татьяна Брухунова – пятая жена Евгения Петросяна – младше юмориста на 43 года. Это удивительно, ведь предыдущие его избранницы, как правило, были старше. Взять хотя бы Анну Козловскую, которая родилась раньше Евгения Петросяна на семь лет.

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О тех отношениях "Дни.ру" рассказала ее подруга, книгоиздатель Ирина Захарова. Она несколько лет плотно общалась и работала с Козловской, была вхожа к ней в дом, знала ее мужей и любовников.

"С Анной Ивановной я познакомилась по работе в начале 90-х, – сообщила Захарова. – Как сейчас помню ту красивую, ухоженную, высокую блондинку в роскошном пальто. Она пришла к нам в издательство вместе со своим очередным любовником – писателем Михаилом Рогожиным. Он писал модные в ту пору боевики. До сих пор помню леденящие душу названия его романов: "Мой желанный убийца", "Из России за смертью".

"Помню и то, что авторский договор Рогожин попросил оформить на Козловскую – мол, ей будет какая-то прибавка к пенсии, – продолжила Захарова. – Так, на почве работы, мы сошлись и стали общаться".

О том, что Козловская – вторая жена Петросяна, Захарова узнала случайно.

"Помню, я была у нее в гостях и вдруг по телевизору стали показывать выступление Евгения Петросяна. Аня взглянула на экран и вдруг сказала: "А это мой бывший муж!"

Потом она раскрыла подробности: "Дело было по молодости, – рассказывала мне Козловская. – Мы были бедными и глупыми, прожили вместе неделю или чуть больше и сразу поняли, что этот брак – ошибка. Тогда Петросян собрал чемодан и ушел. Официально мы были женаты год или полтора, но вместе уже не жили".

После развода бывшие супруги периодически созванивались. Они перестали общаться только после женитьбы Евгения Петросяна на Елене Степаненко.

В браке с Петросяном у Козловской детей не было. Не родила она и от других мужчин, хотя любовников выбирала видных. Среди них – известный греческий писатель-коммунист Костас Варналис (участник Первого съезда советских писателей, в 1959 году был награжден Международной Ленинской премией "За укрепление мира между народами"), с которым познакомилась в Союзе писателей.

Костас Варналис прожил 90 лет и умер в Афинах в 1974. После его смерти Анна Ивановна уехала на несколько лет жить в Грецию. Но в конце жизни Козловская оказалась в одиночестве.

У нее была младшая сестра Анастасия, но родственницы почти не общались. Писали, что они якобы не могли поделить шикарную квартиру в центре Москвы на улице Горького (ныне Тверская), которую Анне оставил знаменитый отец – народный артист СССР, Герой Социалистического труда, лауреат Государственных премий Иван Козловский...

Умерла вторая жена Петросяна в 2007 году. Последний приют она нашла на Троекуровском кладбище Москвы.

Автор: 12 мая 2020, 10:02
ФОТОРЕПОРТАЖ

Богатая жизнь скромной помощницы Евгения Петросяна

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