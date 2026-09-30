В Москве простились с Сергеем Соседовым: церемонию проигнорировали главные звезды эстрады

Траурная церемония прощания с главным правдорубом страны обернулась горьким разочарованием, сорвав маски с тех, кто годами на камеру клялся яркому критику в бесконечном уважении.



В Москве проводили в последний путь самого эксцентричного, бескомпромиссного и эрудированного эксперта отечественного телевидения Сергея Соседова. Трагическая гибель 58-летнего журналиста в далеком якутском Нерюнгри потрясла миллионы телезрителей. Казалось, проститься с человеком-эпохой, отдавшим экрану больше трех десятилетий жизни, придет весь цвет российской эстрады. Однако реальность оказалась пугающе холодной и циничной. Звездный бомонд в своей массе попросту проигнорировал траурное мероприятие, превратив гражданскую панихиду в наглядную демонстрацию закулисного лицемерия.

Вместо ожидаемой многотысячной толпы медийных персон первого эшелона и километровых очередей из народных артистов в траурном зале собралась лишь горстка самых преданных и искренних коллег. Маститые поп-короли, продюсеры-миллионеры и обласканные властью певицы предпочли ограничиться сухими постами в социальных сетях, не найдя пары часов в плотных графиках, чтобы лично положить цветы к ногам правдоруба. Подобный бойкот многие в зале шепотом назвали мелкой и трусливой местью: слишком многим заносчивым звездам Сергей Васильевич при жизни колол глаза их бездарностью и фанерой.

Лишь единицы нашли в себе смелость и совесть взглянуть в лицо вечности. Отдать последний долг чести пришли Лера Кудрявцева, Вадим Такменев, певица Азиза, Наташа Королева, пародист Александр Песков, дрессировщик Эдгард Запашный, журналист Антон Красовский и выпускник "Фабрики звезд" Юрий Титов, продюсер Леонид Дзюник. Немногочисленные присутствующие знаменитости не скрывали подлинного шока от произошедшего.

Певец Сергей Наджиев не выдержал тяжелой атмосферы и разрыдался прямо у постамента, утирая слезы и даже не пытаясь прятаться от объективов камер. С первых же секунд церемонии безутешно рыдала певица Наталья Штурм, которую буквально трясло от подступающей к горлу истерики. Настоящие друзья плакали навзрыд, понимая, какую невосполнимую потерю понесла отечественная культура.

Но самым душераздирающим зрелищем в этот траурный день стала 90-летняя мать критика Антонина Петровна. Несчастная женщина, потерявшая смысл жизни в одночасье, нашла в себе последние физические силы приехать на церемонию. Опираясь на руку старшего брата покойного журналиста, убитая горем пенсионерка застыла прямо у гроба, утопающего в белых розах. Ее скорбная фигура в траурном платке и потухший, немой взгляд, обращенный к бездыханному телу любимого сына, разрывали сердца всем присутствующим. На фоне полупустых рядов, которые должны были занять звездные коллеги ее сына, эта материнская трагедия выглядела особенно пронзительно и сиротливо.

Точка в земном пути легенды будет поставлена вдали от светского пафоса. Вопреки настойчивым попыткам тусовки оставить тело телеведущего на статусном Троекуровском кладбище ради престижа, семья настояла на своем. Сергея Соседова повезут в Подмосковье и похоронят на скромном Перепечинском кладбище, опустив гроб в могилу рядом с его отцом. Мать решила забрать сына у жестокого и неблагодарного шоу-бизнеса, вернув его в тихую семейную гавань, где искренняя любовь всегда была дороже рейтингов, софитов и фальшивых аплодисментов.