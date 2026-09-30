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"Пришлось спать в парке": беглый внук Аллы Пугачевой внезапно остался без крыши над головой

Никита Пресняков. Фото: RuTube / MUZLOFT
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Красивая и беззаботная жизнь за границей обернулась для звездного наследника внезапным унижением.

35-летний музыкант и клипмейкер Никита Пресняков, который уже около четырех лет живет в США после отъезда из России осенью 2022 года, рассказал подписчикам о неприятном инциденте во время поездки во Францию. Путешествие по европейским городам обернулось для внука Аллы Пугачевой неожиданной бытовой проблемой: артисту пришлось провести ночь на улице из-за специфики местного гостиничного сервиса.

По словам музыканта, все началось с потери ключа. Возвращаясь в гостиницу поздно вечером, он обнаружил, что пластиковой карты от номера нигде нет. Если в Москве или Дубае подобные вопросы на стойке регистрации решаются круглосуточно за пару минут, то во французском отеле Пресняков столкнулся со строгим трудовым регламентом: дежурный персонал завершил смену ровно в восемь часов вечера, заперев входную дверь.

Попытки связаться с администрацией не принесли результата — указанные у входа телефоны экстренной связи не отвечали. В итоге доступ в уже оплаченный номер оказался заблокирован до утра.

"Я прихожу, тупо ее нигде нет. Обычно она в кардхолдере, но в этот раз нет. Хрен знает, куда она делась! Ни один из номеров emergency не работает. Пришлось идти ночевать в парке", — поделился беглый внук Пугачевой в видеообращении для своих социальных сетей.

В итоге сын Кристины Орбакайте и Владимира Преснякова остался без крыши над головой, ему пришлось провести прохладную ночь на деревянной скамейке в ближайшем сквере в ожидании открытия отеля и начала утренней смены сотрудников.

В соцсетях история артиста вызвала бурное обсуждение. Комментаторы обратили внимание на особенности европейской сферы услуг, где даже в крупных туристических городах круглосуточный ресепшен встречается далеко не всегда из-за жесткого трудового законодательства. Пользователи также в очередной раз отметили ощутимый контраст между круглосуточным сервисом в российских мегаполисах и неторопливым европейским укладом.

Живя за океаном с 2022 года, Никита Пресняков продолжает самостоятельно развивать карьеру в сфере режиссуры клипов и рок-музыки. Однако заграничные поездки показывают, что в форс-мажорных ситуациях за рубежом статус и известная фамилия не освобождают от обычных бытовых проблем самостоятельного путешественника.

Шоу-бизнес в Telegram

30 сентября 2026, 10:50
Никита Пресняков. Фото: RuTube / MUZLOFT
соцсети• Требует проверки

Фоторепортаж

А папа знает? Юная дочь Якубовича за деньги показывает свою красоту незнакомцам

Фото: соцсети / @barbaravibe
Фото: соцсети / @barbaravibe
Фото: соцсети / @barbaravibe
Фото: соцсети / @barbaravibe

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