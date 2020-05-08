Известие о тяжелой форме рака потрясло Петросяна

В интернете много сведений о личной жизни Евгения Петросяна. Правда, не о каждой из его жен можно найти подробную информацию. "Дни.ру" решили восполнить этот пробел. Сегодня речь пойдет о третьей жене юмориста, которая в прессе фигурирует как "искусствовед из Ленинграда по имени Людмила".

"Интеллигентная, прелестная женщина, которую ужасно раздражала постоянная занятость Петросяна, – рассказывали журналистам о Людмиле друзья. – Такая петербургская дама, аристократка. Одно время она вместе с мужем даже выступала на сцене. Но Людмила не перенесла испытание постоянной разлукой, ибо Петросян часто был на гастролях, и подала на развод. В это же время у популярного артиста начинался роман с тогдашней выпускницей ГИТИСа Еленой Степаненко".

Но кто такая эта Людмила? Об этом "Дни.ру" рассказал ее коллега, с которым она много лет работала. "Людмила Владимировна Шатрова – искусствовед, культуролог, которую хорошо знают в обеих столицах, – пояснил собеседник. – В свое время она участвовала в подготовке выставки в Эрмитаже "Сокровища гробницы Тутанхамона", в конце 70-х организовывала визит Марка Шагала в Советский Союз, работала с Жаклин Кеннеди над каталогом выставки из музеев Москвы и Ленинграда "В русском стиле" в Америке, привозила выставку Ив Сен-Лорана в ЦДХ. О браке с Петросяном Шатрова предпочитала не распространяться".

Правда, последние два-три года друг ничего о Людмиле Шатровой не слышал. Общие знакомые рассказывали ему, что у нее якобы выявлена тяжелая форма рака и она мужественно боролась. Страшные слухи об этом дошли и до Евгения Петросяна, который уже давно к тому времени был женат на Елене Степаненко. Они потрясли его, несмотря на то, что речь шла о бывшей жене, с которой отношения давно закончились.

Последний раз на своей странице в социальной сети Людмила Шатрова была летом 2018 года. И хотя в январе этого года там еще появлялись поздравления Людмиле с очередным днем рождения, но активности она не проявляла...