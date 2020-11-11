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"Ей отказывает память": друг о состоянии постаревшей дочери Петросяна и Степаненко

Елена Степаненко. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/www.globallookpress.com
11 ноября Викторина Петросянц – дочь Евгения Петросяна – отмечает 55-летие. "Я хочу ее поздравить с юбилеем и прояснить некоторые моменты биографии", – именно с таким заявлением в редакцию "Дни.ру" обратился старинный друг юмориста.
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"Начнем с того, что Интернет тиражирует не вполне корректную информацию возрасте Викторины, везде пишут, что она якобы 68-го года рождения, хотя в реальности 65-го, – рассказал собеседник. – Но ее, видимо, это устраивает. Как и устраивает байка о том, что ее мать – сестра балерины Викторины Кригер. Хотелось бы раз и навсегда поставить точку в этом вопросе – у Викторины Кригер никогда не было ни сестер, ни братьев".

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Елена Григорьевна Степаненко Артистка эстрады

"Еще одна странность касается отношений Викторины Петросянц, которая родилась в первом браке Евгения Петросяна, и Елены Степаненко, четвертой жены юмориста, – продолжает собеседник. – Викторина всем говорит, что Елена Григорьевна ее воспитывала. Именно Степаненко она называет "мамочкой" и считает самым близким и родным человеком. Но, позвольте, когда Викторина появилась на свет в Москве, Степаненко едва исполнилось 12 лет и жила она в то время в Волгограде! Как же она воспитывала Вику? Видеосвязи тогда еще не было! А где в это время находился отец?!"

"Судя по всему, память с возрастом стала отказывать Викторине Петросянц, и кому она на самом деле должна быть благодарная за свое розовое детство, она уже не помнит, – продолжает друг Петросяна. – Видимо, в памяти только один файл: как она сидит на руках у 12-летней Степаненко и говорит: "Агу, агу, мамочка".

"Елена Степаненко стала женой Евгения Петросяна практически в то же время, когда его тогда уже замужняя дочь эмигрировала в США, – продолжает собеседник. – Интересно, как в этой связи продолжалось воспитание девочки? Не мешало ли им расстояние между Москвой и Нью-Йорком?"

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Публикация от Евгений Петросян (@petrosyanevgeny)

"Смею предположить, что наиболее активно Елена Григорьевна воспитывала Викторину Евгеньевну после развода с Петросяном, – полагает друг юмориста. – Причем воспитывала в ненависти и неблагодарности к родному отцу, но в горячей любви к его миллионам. Мамочка и дочка теперь преследуют общую цель – как все отнять и поделить. Причем основные хлопоты по отъему миллионов легли, очевидно, на Вику. Что же касается Степаненко, то, открою вам тайну, она, как говорят, и родным-то племянникам – детям умершего брата – не помогает. Так что Вику, скорее всего, просто использует, чтобы отомстить Евгению Вагановичу, но ничего ей в итоге не отдаст".

Автор: 11 ноября 2020, 09:33
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Петросенко больше нет: история любви Петросяна и Степаненко

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