Собянин: С городского вокзала Москва-Сити можно будет отправиться в Минск

В Москве похоронили Сергея Соседова Тесты Дочь Джигана раскрыла семейные тайны Игры Сонник

Топ новостей недели

Попытка иноагента Макаревича* выслужиться перед Америкой обернулась для него несмываемым позоромПопытка иноагента Макаревича* выслужиться перед Америкой обернулась для него несмываемым позором Бегут в ужасе: роскошные хоромы покойного Бориса Моисеева отдают за бесценокБегут в ужасе: роскошные хоромы покойного Бориса Моисеева отдают за бесценок "Едем в новом составе!": счастливая Татьяна Васильева встретила из роддома восьмого наследника"Едем в новом составе!": счастливая Татьяна Васильева встретила из роддома восьмого наследника Волочкова довела народ до ужаса диким поступком на публикеВолочкова довела народ до ужаса диким поступком на публике

Лента новостей

Пятница 2 октября

17:20"Потихоньку держу себя": едва пережившая похороны 90-летняя мать Соседова нашла силы заговорить о сыне 16:39В Подмосковье назвали победителей региональных конкурсов педагогов 15:14Доктор Мясников призвал немедленно выкинуть эти опасные предметы из детских комнат 12:55Камера на 200 мегапикселей и рекордная батарея: новые смартфоны и наушники от HUAWEI вызвали ажиотаж в России 12:49"Отслоился каблук": попутчица Сергея Соседова вскрыла роковую деталь за секунды до трагедии на лестнице 10:52Мария Голубкина влепила звонкую пощечину зарвавшимся косметологам 09:20Вернувшаяся в Москву актриса Старшенбаум осталась без ролей 00:12Съешьте ложку этого до выхода из дома: тайный ритуал 2 октября, который спасет от безденежья и тяжелых хворей 22:30Московские спортсмены завоевали два золота на чемпионате мира по гидрофлаю 17:26Привычных суток больше нет: ученые забили тревогу из-за пугающих процессов в недрах Земли 17:05Собянин: С городского вокзала Москва-Сити можно будет отправиться в Минск 15:46Собрала чемоданы и бросила все: Эвелина Бледанс внезапно увезла 14-летнего сына из страны 14:04Слова Азизы у гроба Сергея Соседова вызвали настоящую оторопь в зале 12:31Роналду получил место в основе Португалии на матч с Уэльсом 12:14Оксана Самойлова покинула Россию после шокирующих откровений о Джигане 10:55Финансовый гороскоп на октябрь 2026 года: астролог назвала опасные траты для всех знаков зодиака 09:16Смертельно больная Лерчек приняла роковое решение и навсегда закрыла громкое дело 00:07Ни в коем случае не машите в небо: какая роковая ошибка 1 октября навеки сломает вам судьбу 18:17"Слушай, отец!": на стене древней египетской гробницы нашли леденящее послание сына 17:49Ремонт дорог завершили в 97 округах Подмосковья 16:05Росгвардия устроила жесткую облаву на оскандалившегося Джигана 14:50Оплата AliExpress из России: карта, СБП и как решить проблемы с оплатой 13:49"Все могло быть": продюсер Дзюник не поверил в случайную смерть Сергея Соседова на гастролях 12:54В Москве простились с Сергеем Соседовым: церемонию проигнорировали главные звезды эстрады 12:15Мининвест Подмосковья представил меры поддержки МСП на выставке "ИНТЕРТКАНЬ-2026" 11:17Октябрьский календарь переобучения: когда стартуют программы "Профессий будущего" в Печатниках 10:50"Пришлось спать в парке": беглый внук Аллы Пугачевой внезапно остался без крыши над головой 09:14Песков поставил точку в спорах о месте упокоения Соседова: Имеет право лежать среди великих! 00:35Ритуальные слезы у окна и тайный оберег Софии: зачем 30 сентября на Руси заставляли плакать даже счастливых 18:06Спорт и диеты бессильны: раскрыта шокирующая правда о том, кто на самом деле доживает до 110 лет 16:25Убитая горем мать Сергея Соседова не сможет попрощаться с сыном так, как хотела 14:56"К чертовой матери, не будьте идиотами!": взбешенный Валерий Меладзе сорвался на дерущихся женщин прямо со сцены 13:17Прохор Шаляпин выдал жуткую тайну и привлек Филиппа Киркорова к расследованию 13:00Фестиваль "Кленовые выходные" пройдет в "Архангельском" в начале октября 11:13"Я понимаю, что меня могут убрать": виновным в гибели Сергея Соседова грозит до 6 лет тюрьмы 09:35Кушанашвили жестко разнес Дробыша за сбежавшую в слезах Дубцову 08:27Деньги без тайн и обмана: в Москве стартовал юбилейный X Фестиваль финансовой грамотности и предпринимательской культуры 00:07Всего одно угощение 29 сентября навсегда избавит от долгов и откроет денежный поток 21:10Сергей Собянин рассказал о реставрации усадьбы Останкино 17:12Американские риелторы жестко обобрали внука Евгения Петросяна 15:13Максим Галкин* пошел на унизительные уступки на тайном банкете в Риме 14:35BRICS+ Fashion Summit соберет представителей fashion-индустрии более чем из 60 стран 13:35Наталья Подольская жестко отреагировала на интимные ласки Преснякова с фанаткой 13:27Жителей Подмосковья пригласили принять участие в учете птиц 11:12"Мне очень обидно": раздавленный горем Пенкин раскрыл роковое упущение погибшего Соседова 09:18"Самый страшный день": дочь Джигана обнажила жуткие детали их семейной жизни 01:16Тайное угощение для процветания: всего одно блюдо 28 сентября способно навсегда прогнать безденежье 17:36Судьбоносный удар осени: ясновидящая Кажетта назвала знаки, чья жизнь круто изменится с 28 сентября 15:16Близкие отдаляются, а квартира давит: почему осень жестко бьет по психике и разрушает пары 12:09Вакцины бессильны, легкие в труху: мутировавший смертоносный вирус атаковал Москву
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Собянин: С городского вокзала Москва-Сити можно будет отправиться в Минск

Фото: mos.ru
281

Мэр Москвы Сергей Собянин и генеральный директор – председатель правления ОАО "РЖД" Олег Белозеров открыли новый северный вестибюль и первую в России платформу международного сообщения на московском городском вокзале Москва-Сити.

В торжественной церемонии запуска платформы № 3 также приняла участие директор Департамента информации и печати, официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова. Столичный вокзал стал первым в стране городским хабом, объединившим международные, междугородные, пригородные и внутригородские маршруты.

"Москва-Сити — крупнейший вокзал и крупнейший транспортный узел нашей страны. Я думаю, и в Европе таких транспортных узлов практически нет. Здесь проходят три линии метрополитена, два железнодорожных пути Московских центральных диаметров и Московское центральное кольцо. Сегодня хорошее событие: здесь начинают останавливаться поезда Москва — Минск, и, по сути дела, этот городской вокзал превращается еще и в международный вокзал", — отметил Сергей Собянин.

Благодаря новой остановке пассажиры, направляющиеся в деловой центр столицы из Минска или Смоленска, экономят до 30 минут, минуя загруженный Белорусский вокзал. Скоростные "Ласточки" преодолевают путь от центра Москвы до центра Минска в среднем за 7,5 часа. С учетом дороги до удаленных аэропортов, регистрации и ожидания багажа поездка на поезде теперь занимает столько же времени, сколько перелет, но остается значительно комфортнее.

"Первый раз городской вокзал начинает использоваться и для поездов дальнего следования. Здесь будет останавливаться "Ласточка", скоростной поезд Москва — Минск и скоростной поезд Москва — Смоленск. В прошлом году из Беларуси были перевезены более трех миллионов человек, 786 тысяч воспользовались услугами "Ласточки". В этом году за девять месяцев уже перевезено 600 тысяч человек, это прирост более 10 процентов", — сказал Олег Белозеров.

По этим направлениям ежедневно курсируют шесть пар поездов «Ласточка». Каждый состав вмещает до 719 человек и оснащен климатическими системами, эргономичными креслами и информационными экранами.

Мария Захарова подчеркнула практическую и дипломатическую значимость проекта: "У нас много проектов, много того, о чем договорились президенты, что поручено нашим правительствам и что реализуется непосредственно на местах". Она добавила, что новая инфраструктура закладывает основу современных союзнических традиций двух государств.

Для москвичей хаб открыл комфортные пересадки: переходить между станциями МЦД-1, МЦД-4, МЦК, Филевской, Солнцевской и Рублево-Архангельской линий метро теперь можно по принципу "сухие ноги" всего за четыре минуты.

Общая площадь обновленного городского вокзала превышает 10,7 тысячи квадратных метров. На платформах смонтировали навесы на всю длину для защиты от дождя и снега, установили удобные лавочки, информационные табло и стойки экстренной связи SOS. Вокзал полностью адаптирован для маломобильных граждан, родителей с колясками и пожилых людей: здесь работают 18 эскалаторов и восемь вместительных лифтов.

Открытие северного вестибюля сделало путь к поездам удобнее и безопаснее для жителей кварталов вдоль Шмитовского проезда. Для них обустроили безопасный подземный переход под железнодорожными путями и прямой выход к бизнес-центру "Айсити". Сейчас в зоне влияния вокзала проживают более 570 тысяч жителей Пресненского, Хорошевского, Дорогомилова, Филевского Парка и Хорошево-Мневников.

"Хаб "Москва-Сити и Деловой центр" входит в тройку крупнейших транспортных узлов Москвы, им пользуются свыше 130 тысяч человек в сутки. А к 2030 году пассажиропоток увеличится более чем на 30 процентов, до 175 тысяч", — подчеркнул Мэр Москвы.

Еще в 2010 году на месте сегодняшнего технологичного хаба работала неприметная железнодорожная остановка, которой пользовались не более 200 человек в день. Реконструкция станции проходила с 2023 по 2026 год в условиях плотной застройки. Специалисты вели круглосуточные работы по уникальной технологии — без остановки движения поездов МЦД-1, возведя для пассажиров временные платформы и пешеходный мост.

Создание вокзала Москва-Сити стало частью масштабной программы развития Центрального транспортного узла, на территории которого живут свыше 31 миллиона человек. За последние десять лет на линиях МЦД и МЦК открыли 90 московских городских вокзалов с теплыми пересадками, эскалаторами и цифровыми сервисами. Ими пользуются свыше 60 процентов пассажиров диаметров и кольца, а к 2035 году число таких вокзалов в столичном регионе планируется увеличить до 125.

Шоу-бизнес в Telegram

1 октября 2026, 17:05
Фото: mos.ru
Канал Мэра Москвы Сергея Собянина в мессенджере "Макс"✓ Надежный источник

В Подмосковье назвали победителей региональных конкурсов педагогов

В Подмосковье назвали победителей региональных конкурсов педагогов
Победителей региональных конкурсов среди педагогов наградили в Московской области, сообщили в пресс-службе правительства региона. В частности, звание «Учитель года Подмосковья – 2026» получил преподаватель английского языка гимназии №7 городского округа Чехов Александр Фомичев.

Роналду получил место в основе Португалии на матч с Уэльсом

Роналду получил место в основе Португалии на матч с Уэльсом
Жорже Жезуш подтвердил, что Криштиану Роналду начнет встречу Лиги наций против Уэльса в стартовом составе. Тренер снял главный вопрос вокруг атаки и подчеркнул значение капитана для команды. Информацию о составах и ходе международных матчей болельщики получают через спортивные сайты и мобильные сервисы, среди которых представлен Мелбет.

Ремонт дорог завершили в 97 округах Подмосковья

Ремонт дорог завершили в 97 округах Подмосковья
Ремонт региональных дорог выполнялся по нацпроекту "Инфраструктура для жизни". В Московской области в 2026 году завершили ремонт более 1,2 тыс.

Мининвест Подмосковья представил меры поддержки МСП на выставке "ИНТЕРТКАНЬ-2026"

Мининвест Подмосковья представил меры поддержки МСП на выставке "ИНТЕРТКАНЬ-2026"
Меры поддержки малого и среднего бизнеса в Московской области представили участникам международной выставки текстильной и легкой промышленности "ИНТЕРТКАНЬ-2026. Осень", сообщили в пресс-службе регионального Мининвеста. О возможностях для предпринимателей в рамках пленарной сессии «Мода: Стратегия и решения для глобальной конкуренции» рассказал замминистра инвестиций, промышленности и науки Московской области Кирилл Жигарев.

Октябрьский календарь переобучения: когда стартуют программы "Профессий будущего" в Печатниках

Октябрьский календарь переобучения: когда стартуют программы "Профессий будущего" в Печатниках
В течение месяца в Печатниках последовательно стартуют около 30 коротких программ – от рабочих специальностей и логистики до дизайна, бухгалтерии, продаж и общепита. Октябрь в центре "Профессии будущего" пройдет почти без пауз между новыми наборами.

Выбор читателей

01/10ЧтвСлова Азизы у гроба Сергея Соседова вызвали настоящую оторопь в зале 01/10ЧтвСмертельно больная Лерчек приняла роковое решение и навсегда закрыла громкое дело 30/09Срд"Слушай, отец!": на стене древней египетской гробницы нашли леденящее послание сына 01/10ЧтвСобрала чемоданы и бросила все: Эвелина Бледанс внезапно увезла 14-летнего сына из страны 01/10ЧтвНи в коем случае не машите в небо: какая роковая ошибка 1 октября навеки сломает вам судьбу 30/09СрдРемонт дорог завершили в 97 округах Подмосковья