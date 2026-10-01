Собянин: С городского вокзала Москва-Сити можно будет отправиться в Минск

Мэр Москвы Сергей Собянин и генеральный директор – председатель правления ОАО "РЖД" Олег Белозеров открыли новый северный вестибюль и первую в России платформу международного сообщения на московском городском вокзале Москва-Сити.



В торжественной церемонии запуска платформы № 3 также приняла участие директор Департамента информации и печати, официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова. Столичный вокзал стал первым в стране городским хабом, объединившим международные, междугородные, пригородные и внутригородские маршруты.



"Москва-Сити — крупнейший вокзал и крупнейший транспортный узел нашей страны. Я думаю, и в Европе таких транспортных узлов практически нет. Здесь проходят три линии метрополитена, два железнодорожных пути Московских центральных диаметров и Московское центральное кольцо. Сегодня хорошее событие: здесь начинают останавливаться поезда Москва — Минск, и, по сути дела, этот городской вокзал превращается еще и в международный вокзал", — отметил Сергей Собянин.

Благодаря новой остановке пассажиры, направляющиеся в деловой центр столицы из Минска или Смоленска, экономят до 30 минут, минуя загруженный Белорусский вокзал. Скоростные "Ласточки" преодолевают путь от центра Москвы до центра Минска в среднем за 7,5 часа. С учетом дороги до удаленных аэропортов, регистрации и ожидания багажа поездка на поезде теперь занимает столько же времени, сколько перелет, но остается значительно комфортнее.

"Первый раз городской вокзал начинает использоваться и для поездов дальнего следования. Здесь будет останавливаться "Ласточка", скоростной поезд Москва — Минск и скоростной поезд Москва — Смоленск. В прошлом году из Беларуси были перевезены более трех миллионов человек, 786 тысяч воспользовались услугами "Ласточки". В этом году за девять месяцев уже перевезено 600 тысяч человек, это прирост более 10 процентов", — сказал Олег Белозеров.

По этим направлениям ежедневно курсируют шесть пар поездов «Ласточка». Каждый состав вмещает до 719 человек и оснащен климатическими системами, эргономичными креслами и информационными экранами.

Мария Захарова подчеркнула практическую и дипломатическую значимость проекта: "У нас много проектов, много того, о чем договорились президенты, что поручено нашим правительствам и что реализуется непосредственно на местах". Она добавила, что новая инфраструктура закладывает основу современных союзнических традиций двух государств.

Для москвичей хаб открыл комфортные пересадки: переходить между станциями МЦД-1, МЦД-4, МЦК, Филевской, Солнцевской и Рублево-Архангельской линий метро теперь можно по принципу "сухие ноги" всего за четыре минуты.

Общая площадь обновленного городского вокзала превышает 10,7 тысячи квадратных метров. На платформах смонтировали навесы на всю длину для защиты от дождя и снега, установили удобные лавочки, информационные табло и стойки экстренной связи SOS. Вокзал полностью адаптирован для маломобильных граждан, родителей с колясками и пожилых людей: здесь работают 18 эскалаторов и восемь вместительных лифтов.

Открытие северного вестибюля сделало путь к поездам удобнее и безопаснее для жителей кварталов вдоль Шмитовского проезда. Для них обустроили безопасный подземный переход под железнодорожными путями и прямой выход к бизнес-центру "Айсити". Сейчас в зоне влияния вокзала проживают более 570 тысяч жителей Пресненского, Хорошевского, Дорогомилова, Филевского Парка и Хорошево-Мневников.

"Хаб "Москва-Сити и Деловой центр" входит в тройку крупнейших транспортных узлов Москвы, им пользуются свыше 130 тысяч человек в сутки. А к 2030 году пассажиропоток увеличится более чем на 30 процентов, до 175 тысяч", — подчеркнул Мэр Москвы.

Еще в 2010 году на месте сегодняшнего технологичного хаба работала неприметная железнодорожная остановка, которой пользовались не более 200 человек в день. Реконструкция станции проходила с 2023 по 2026 год в условиях плотной застройки. Специалисты вели круглосуточные работы по уникальной технологии — без остановки движения поездов МЦД-1, возведя для пассажиров временные платформы и пешеходный мост.

Создание вокзала Москва-Сити стало частью масштабной программы развития Центрального транспортного узла, на территории которого живут свыше 31 миллиона человек. За последние десять лет на линиях МЦД и МЦК открыли 90 московских городских вокзалов с теплыми пересадками, эскалаторами и цифровыми сервисами. Ими пользуются свыше 60 процентов пассажиров диаметров и кольца, а к 2035 году число таких вокзалов в столичном регионе планируется увеличить до 125.