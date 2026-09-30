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Мининвест Подмосковья представил меры поддержки МСП на выставке "ИНТЕРТКАНЬ-2026"

Мининвест Подмосковья представил меры поддержки МСП на выставке "ИНТЕРТКАНЬ-2026"
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Меры поддержки малого и среднего бизнеса в Московской области представили участникам международной выставки текстильной и легкой промышленности "ИНТЕРТКАНЬ-2026. Осень", сообщили в пресс-службе регионального Мининвеста.

О возможностях для предпринимателей в рамках пленарной сессии «Мода: Стратегия и решения для глобальной конкуренции» рассказал замминистра инвестиций, промышленности и науки Московской области Кирилл Жигарев.

«Компании легкой промышленности, моды и дизайна нуждаются в поддержке не только производственных процессов, но и продвижения продукции – повышения узнаваемости, контент-маркетинга, создания фирменного стиля»,

– отметил Жигарев.

По его словам, предприятия региона могут получить компенсацию затрат на модернизацию, лизинг и приобретение промышленного оборудования, а также частично возместить расходы на маркетплейсы и франшизы.

Фонд микрофинансирования предоставляет займы до 5 млн рублей на срок до трех лет. Гарантийный фонд выдает поручительства по кредитам, займам и договорам лизинга в размере до 50 млн рублей сроком до 10 лет.

Центр «Мой бизнес» оказывает предпринимателям содействие в сертификации и декларировании продукции, разработке конструкторской документации, регистрации товарных знаков и участии в выставках.

В частности, центр компенсировал четырем подмосковным компаниям 90% стоимости участия в коллективном стенде на «ИНТЕРТКАНЬ-2026. Осень». Поддержку получили «Компания Терратекс», «Ампел Групп», «Милтеми ТГК» и «Павлово-Посадский Камвольщик».

Меры поддержки предоставляются в рамках задач нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Шоу-бизнес в Telegram

30 сентября 2026, 12:15
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