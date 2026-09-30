Мининвест Подмосковья представил меры поддержки МСП на выставке "ИНТЕРТКАНЬ-2026"

О возможностях для предпринимателей в рамках пленарной сессии «Мода: Стратегия и решения для глобальной конкуренции» рассказал замминистра инвестиций, промышленности и науки Московской области Кирилл Жигарев.
«Компании легкой промышленности, моды и дизайна нуждаются в поддержке не только производственных процессов, но и продвижения продукции – повышения узнаваемости, контент-маркетинга, создания фирменного стиля»,
– отметил Жигарев.
По его словам, предприятия региона могут получить компенсацию затрат на модернизацию, лизинг и приобретение промышленного оборудования, а также частично возместить расходы на маркетплейсы и франшизы.
Фонд микрофинансирования предоставляет займы до 5 млн рублей на срок до трех лет. Гарантийный фонд выдает поручительства по кредитам, займам и договорам лизинга в размере до 50 млн рублей сроком до 10 лет.
Центр «Мой бизнес» оказывает предпринимателям содействие в сертификации и декларировании продукции, разработке конструкторской документации, регистрации товарных знаков и участии в выставках.
В частности, центр компенсировал четырем подмосковным компаниям 90% стоимости участия в коллективном стенде на «ИНТЕРТКАНЬ-2026. Осень». Поддержку получили «Компания Терратекс», «Ампел Групп», «Милтеми ТГК» и «Павлово-Посадский Камвольщик».
Меры поддержки предоставляются в рамках задач нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».