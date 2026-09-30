Скандал вокруг места упокоения трагически погибшего правдоруба отечественного телевидения расколол звездную тусовку на два лагеря,



Внезапная смерть 58-летнего музыкального критика и несгибаемого телеведущего Сергея Соседова продолжает оставаться главной и самой кровоточащей темой светских хроник. Напомним, жизнь эксцентричного эстета оборвалась в далеком якутском Нерюнгри: журналист оступился на гостиничной лестнице, получил тяжелейший перелом основания черепа и умер прямо на операционном столе. Когда тело знаменитости наконец доставили спецбортом в Москву, в кулуарах шоу-бизнеса вместо скорбного молчания разразилась настоящая битва за его последнюю обитель.

Поводом для ожесточенных дискуссий стало изначальное решение семьи отправить маэстро на вечный покой на дальнее подмосковное Перепечинское кладбище. Пожилая мать критика, Антонина Петровна, раздавленная внезапной потерей сына, умоляла положить Сережу рядом с отцом — тихо, по-семейному, вдали от фотовспышек и назойливых папарацци. Однако светская Москва сочла такой сценарий недопустимым принижением статуса всенародного любимца. Коллеги по цеху и тысячи поклонников в один голос заявили: человек эпохи, отдавший всю жизнь служению высокому искусству, обязан упокоиться на звездной аллее престижнейшего Троекуровского некрополя.

Внести ясность в назревающий конфликт и расставить все точки над "i" решил близкий друг усопшего, король пародий Александр Песков. Юморист дружил с Соседовым долгие десятилетия, прекрасно знал его привычки, ранимую душу и масштаб его личности. Артист одним из первых открыто заговорил о том, что отправлять Сергея на отдаленный погост за пределы МКАД — огромная ошибка перед лицом истории.

Песков подчеркнул, что Троекуровское кладбище давно стало национальным пантеоном, куда не зарастает народная тропа. Туда легко добраться простым почитателям таланта, а рядом с Сергеем упокоены его близкие друзья и коллеги по эстрадному Олимпу, с которыми критик при жизни делил телевизионные эфиры, спорил о высоком и искренне дружил.

"Я, конечно, понимаю, что, как родственники пожелают, так и должно быть. Но я считаю, что было бы неплохо похоронить Сергея на Троекуровском кладбище. Чтобы люди могли подойти к его могиле, положить цветочки, повспоминать его... Чтобы люди к нему чаще приходили. Сережу все любили, уважали. Тем более на Троекуровском много коллег. Тот же Боря Моисеев: к нему приходят, вспоминают, приносят цветы… Это же принято на Руси. Троекуровское — знаменитое кладбище, где все великие похоронены. Сергей Соседов имеет на него полное право. Хотя, конечно, как мамочка сказала, так и нужно делать", — эмоционально пояснил пародист в откровенной беседе с журналистами.

Слова Пескова вызвали мощный резонанс в Сети. Поклонники массово поддержали артиста, отмечая, что на далекое подмосковное кладбище к могиле Сергея смогут доехать лишь единицы, тогда как на Троекуровском его память будет жить вечно под заботливым вниманием тысяч преданных зрителей.

Пока вопрос с окончательным захоронением висит на волоске между материнским заветом и давлением элиты, организационные моменты уже согласованы. На Троекуровском кладбище состоится грандиозная церемония прощания с иконой отечественной критики. Траурное действо пройдет в Большом зале, начнется в 11 часов утра и будет абсолютно открытым для всех желающих лично поклониться человеку, чей голос заставлял трепетать весь шоу-бизнес. Соседов ушел на пике своей славы, и даже выбор его могилы стал последним ярким манифестом его незабываемой, полной страстей жизни.