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Евгений Ваганович Петросян

артист эстрады, юморист
Евгений Ваганович Петросян
  • Дата рождения: 16 сентября 1945
  • Место рождения: Баку, Азербайджанская ССР, СССР
  • Знак зодиака: Дева
  • Рост: 168
  • Вес: 75
  • Жена/Муж: Елена Степаненко
  • Дети: Викторина Петросянц

Родился в семье преподавателя математики Азербайджанского педагогического института армянина Вагана Межлумовича (Миронович) Петросянца (1903—1962) и домохозяйки (по образованию — инженер-химик) еврейки Беллы Григорьевны (1910—1967).

В 7 лет нарисовал акварелью икону Казанской Божьей Матери, хотя родители были атеисты. Мечтал о карьере артиста с детства, впервые вышел на сцену в 12 лет.

Со школьных лет начал участвовать в самодеятельности — в бакинских клубах и домах культуры, с ним в самодеятельности был и Муслим Магомаев. Читал басни, стихи, фельетоны, играл сценки, участвовал в агитбригаде, играл в народных театрах, вел концерты в сольном и парном конферансье и прочее. После окончания средней школы в 1961 году приехал в Москву, мечтая стать актером. Окончил ВТМЭИ, где его учителями и наставниками были Рина Зеленая и Алексей Алексеев. С 1962 года начал выступать на профессиональной сцене.

В жанре конферанса Петросян проработал с 1964 по 1969 год: работал в качестве конферансье в Государственном оркестре РСФСР под руководством Леонида Утесова, с 1969 по 1989 годы служил в Москонцерте.

В 1970 году удостоен звания Лауреата на IV Всесоюзном конкурсе артистов эстрады. В 1985 году окончил отделение режиссеров эстрады ГИТИСа. В этом же году был удостоен звания Заслуженный артист РСФСР. В 1991 году удостоен звания «Народный артист РСФСР». В 1995 году указом президента Российской Федерации награжден орденом Почета — за заслуги перед государством и многолетнюю плодотворную деятельность в области искусства и культуры.

В 1979 году образован Театр эстрадных миниатюр Петросяна. При своем Театре Евгений Петросян создал Центр эстрадной юмористики, где собраны уникальные материалы по истории эстрады XIX—XX веков: журналы, афиши, фото и др. С 1988 года является ведущим артистом и художественным руководителем «Московского концертного ансамбля эстрадных миниатюр».

Личная жизнь

Первая жена — младшая сестра балерины Викторины Кригер. Дочь — Викторина Петросянц (род. 1968) — искусствовед, продюсер кино и телевидения. Внуки — Андрей и Марк.

Вторая жена — Анна Ивановна Козловская (1938—2007), дочь оперного певца Ивана Козловского. Брак длился полтора года.

Третья жена — Людмила, искусствовед из Ленинграда. Четвертая жена — Елена Степаненко с 1985 или 1986 года (познакомились в 1979 году).

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